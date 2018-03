Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi a I Soliti Ignoti: “Se ne è andato un amico”

Amadeus commuove a Soliti Ignoti: “Fabrizio Frizzi non c’è più. Sono giornate difficili”

Amadeus omaggia Fabrizio Frizzi a I Soliti Ignoti – Il ritorno e commuove i telespettatori di Rai1. Il conduttore ha aperto la puntata di mercoledì 28 marzo 2018 con occhi lucidi dall’emozione e, dopo aver detto un secco “Fabrizio Frizzi non c’è più“, sul finale del momento ha anche mandato un bacio verso il cielo accompagnandolo con un sincero “Ciao Fabrizio“. Ecco le parole che “Ama” ha pronunciate in TV in ricordo dell’amico e collega, dopo che stamattina ha partecipato anche ai funerali a Roma. “Per noi – ha detto il presentatore su RaiUno – sono giornate difficili. Se ne è andato un collega, ma se ne è andato soprattutto un grandissimo amico e una persona stupenda“.

Fabrizio Frizzi, Amadeus ricorda il professionista RAI: “I Soliti Ignoti lo ha fatto in maniera esemplare”

Poco dopo, Amadeus ha anche sottolineato il grande impegno e la professionalità con cui Fabrizio Frizzi ha sempre lavorato in RAI e per la RAI: “Questo studio – ha aggiunto Amadeus nel programma di Rai1 – è stato casa sua per diversi anni. E’ stato il primo conduttore de I Soliti Ignoti, che ha sempre fatto in una maniera esemplare, col suo sorriso e la sua allegria“. Il riferimento va alla conduzione di Soliti Ignoti – Le identità nascoste, prima versione del programma con le “identità” da scoprire che Frizzi portò al successo per primo negli anni compresi tra il 2007 e il 2011.

Amadeus “lancia” le immagini su Frizzi a I Soliti Ignoti e manda un grande abbraccio a moglie e figlia

Infine, Amadeus ha voluto mandare un “grande abbraccio” alla famiglia di Fabrizio Frizzi, alla moglie Carlotta Mantovan e alla “bellissima bimba” Stella, poco dopo anche “lanciando” le immagini-ricordo dedicate all’amato conduttore scomparso lunedì scorso e tratte proprio da I Soliti Ignoti del passato.