Alvaro Vitali, Pierino oggi: la verità sulla pensione e la depressione

Alvaro Vitali, l’attore di Pierino oggi: quanto prende di pensione e come ha superato la depressione

Nessun dramma per Alvaro Vitali, l’attore di Pierino. 68 anni, l’interprete vive oggi con una modesta pensione. Non di mille euro come scritto da qualcuno, bensì di 1500 euro. A chiarirlo lo stesso Alvaro, che vive con la moglie Stefania, sposata nel 2006. Il disguido sulla pensione è nato dopo le dichiarazioni di Barbara Bouchet, che ha rivelato di percepire circa 500 euro al mese. “Così hanno chiamato altri attori che non sono più sulla cresta dell’onda, coinvolgendo anche me senza sapere che io faccio anche altre cose. Io ho solo detto che visti i contributi così alti che paghiamo, pure le pensioni dovrebbero esserlo!” ha spiegato Vitali al settimanale Vero.

Alvaro Vitali: “Da giovane ho sperperato tanti soldi e mi sono divertito”

Dunque, Alvaro Vitali non è di certo sul lastrico come lasciato intendere da qualcuno ma l’attore ha ammesso di aver speso molto in passato. “Guadagnavo tantissimo e mi sono divertito. Ho comprato casa per me, nonna e zia, ho cambiato molte auto e ho sperperato molti soldi, convinto che li avrei riguadagnati subito. Poi quando il lavoro è mancato, e anche i soldi, mi sono ridimensionato. Con il senno di poi, non lo rifarei!” ha confidato Pierino. Il cambio di rotta nella sua carriera ha turbato profondamente Alvaro, che ha sofferto di depressione.

Pierino: Alvaro Vitali ha sofferto di depressione

“Ho sofferto di depressione molti anni fa, quando il telefono non squillava più. Non lavoravo più, non avevo più stimoli, non uscivo più di casa e non volevo più vedere nessuno. È stata Stefania a salvarmi” ha raccontato Alvaro Vitali.