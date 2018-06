Alice Campello: prezioso regalo da Morata per l’anniversario di matrimonio

Alice Campello e Alvaro Morata: il primo anniversario di matrimonio festeggiato a Venezia

Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata si sono sposati il 17 Giugno del 2017. Un anno dopo, la coppia, festeggia il primo anniversario di matrimonio nell’attesa della nascita dei loro primi figli, due gemellini. Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati nel luogo dove si è svolto il loro matrimonio, ovvero nella città di Venezia. Il tutto è stato documentato dai loro profili Instagram dove la coppia ha pubblicato dei video in barca, in giro per la città e una foto insieme che vede come sfondo quella che sembra essere una chiesa. Probabilmente Alvaro e Alice sono voluti tornare nel luogo in cui, un anno fa, si sono detti il famoso sì.

Alice Campello e Alvaro Morata: la sorpresa di lui per l’anniversario di matrimonio

La coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata ha voluto, dunque, fare un salto nel passato ritornando a Venezia un anno dopo il loro matrimonio. Alice Campello e Alvaro Morata si sono conosciuti grazie a Instagram. Il calciatore è rimasto colpito dalla bellezza della sua attuale moglie attraverso le foto pubblicate sul social network. Per il primo anniversario di matrimonio Alvaro Morata ha fatto una sorpresa a sua moglie. Lo sportivo ha regalato ad Alice Campello un anello visibile agli occhi di tutti perché pubblicato da lei proprio su Instagram.

Alice Campello e Alvaro Morata: in arrivo due gemellini

Alice Campello e Alvaro Morata sono pronti a diventare genitori. La coppia aspetta due gemelli maschi. I nomi scelti da mamma Alice e papà Alvaro sono Alessandro e Leonardo.