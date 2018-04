Alice Bellagamba: un infortunio ha bloccato la sua carriera ad Hollywood

Oggi vorrei raccontarvi una storia, che nessuno sa. 1 Anno fa firmo il contratto per il sequel del Film Dance Movie " New York Academy" (locandina di lei con body viola sulle punte e lui con il violino) come co-protagonista. Il regista (Michael Damian)e la sceneggiatrice (Janeen Damian) mi dicono che il casting per il ruolo di "Kayla" era stato esteso in tutto il mondo. Dicono che finalmente dopo mesi di ricerca avevano trovato un "talento" (parole loro) in grado di poter sostenere quel ruolo molto difficile, mi dicono "sei Tu". Tre settimane prima delle riprese mi strappo gravemente (ballando) il bicipite femorale in due punti, 2 e 3 grado. Sogno svanito, contratto recesso. Nessuno l'ha mai saputo perché odio la compassione, ma amo le sfide. Mai avrei pensato anche solo di riprendere a ballare, gli strappi erano entrambi di 5 cm. Ho TRASCINATO la gamba per un mese. Tre mesi di stop. Poi.. Oggi, è un altro giorno rispetto a Ieri, Oggi è Futuro, oggi è ora di non versare più lacrime. -OGGI- si combatte per i propri Sogni a denti stretti, più di Ieri. Grazie a @massimomeli @silviaceli e @giordanaangi x essermi stata accanto. 🖤 @highstrungmovie 🎥❌⭕️ @therealmichaeldamian @janeendamian

