Grande Fratello “trash”: Alfonso Signorini vs il reality targato Barbara D’Urso

Ora anche Alfonso Signorini va contro Barbara D’Urso. In una intervista rilasciata a La Verità e ripresa da Il Corriere della Sera, il direttore di “Chi” parla così dell’ultima edizione del reality affidata alla conduttrice di Canale5: “Il suo Grande Fratello – dice – sta battendo tutti i record del trash“. Un affondo in piena regola, quello di Signorini, che però non è il solo. Prima di lui, infatti, a criticare il programma guidato dalla presentatrice sono già stati Selvaggia Lucarelli e Maurizio Costanzo. La prima lo ha fatto in un post su Facebook, definendo la trasmissione il “prolungamento dei prodotti pomeridiani e domenicali della conduttrice del GF“, la quale “non ha capito che il pubblico del reality è quello che stira te“. E, qualche giorno prima, su Libero pure Costanzo ha parlato dello show da lei presentato in prima serata bollandolo come “finestra sulla discarica“.

Alfonso Signorini su Barbara D’Urso al GF 2018: “Animale da telecamera. Però non mi piace…”

Intervistato dal quotidiano guidato da Maurizio Belpietro, Alfonso Signorini si rivolge a Barbara D’Urso non soltanto criticandola, ma anche sottolineandone le qualità, dimostrate anche in puntate difficili come ad esempio quella dedicata alla squalifica di uno dei concorrenti. Per il giornalista, infatti, la conduttrice di Grande Fratello 2018 è “una stakanovista eccezionale e un animale da telecamera. Però non mi piace il suo finto moralismo“. Così fa sapere il direttore 54enne, che già in passato ha commentato alcune dichiarazioni. Ospite a Verissimo, la D’Urso disse che Domenica Live sarebbe stato per sempre nelle sue mani. In quel caso, Signorini replicò all’intervista della conduttrice con queste parole: “(…) Vorrei ricordare alla signora D’Urso che la TV non è di nessuno“. Parole scritte in un editoriale, in cui si affermò anche: “(…) quando passi sette giorni su sette in uno studio tv” si corre “il rischio di avere seri problemi di connessione con la realtà“.

Signorini e la malattia

Nell’intervista in questione, Signorini torna anche a parlare della sua malattia, la “leucemia” che “mi ha fatto capire il valore delle cose” , afferma. Stando a quanto racconta lui stesso, il direttore di “Chi” ha scoperto del problema di salute nel 2014, quando, tra le altre cose, conduceva il programma TV Kalispera!: “Terminai la serata – ricorda, intervistato – e andai al Pronto Soccorso al San Raffaele (…) La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono: “Lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure“.