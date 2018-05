Alessia Prete del Grande Fratello è preoccupata per Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Matteo Gentili

Dubbi e timori al Grande Fratello per Alessia Prete. La studentessa di Scienze Statistiche ha intrapreso una relazione con Matteo Gentili ma è preoccupata per l’eventuale reazione di Paola Di Benedetto, ex fidanzata del calciatore. Matteo e Paola hanno già avuto un confronto nel corso della seconda puntata del reality show e Alessia teme uno scontro con Madre Natura. “Ti immagini un ipotetico confronto con l’ex di Matteo? Ma cosa le devo dire” ha confessato Alessia all’amica Mariana. La produzione del programma è pronta per un incontro del genere? Forse sì, visto che Barbara d’Urso ha già annunciato che presto comunicherà a Matteo l’ultima news su Paola e Francesco Monte.

Paola Di Benedetto ha lasciato Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi

Nelle ultime settimane, è infatti finita la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. I due sono entrati in crisi qualche settimana fa e alla fine è stata la modella vicentina a lasciare l’ex tronista di Uomini e Donne. L’annuncio ufficiale non è arrivato dai diretti interessati: Paola si è limitata a dire che “è un periodo un po’ così”, mentre Francesco ha optato per il silenzio. Stando a quanto rivelato da Novella 2000, la Di Benedetto ha capito di non amare Monte e lo ha così mollato. È pronta a ripensare a Matteo?

Francesco Monte e Paola Di Benedetto: come è scoppiata la crisi tra i due

Secondo quanto riportato da Verissimo, Paola Di Benedetto e Francesco Monte sono entrati in crisi dopo che la giovane ha accettato di avere un confronto con l’ex fidanzato Matteo Gentili. L’ex di Cecilia Rodriguez non ha inoltre apprezzato la vicinanza tra Paola e Marco Ferri, che continuano a vedersi anche dopo l’Isola dei Famosi.