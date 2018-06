Alessia Prete gelosa di Paola? La fidanzata di Matteo Gentili replica

Alessia Prete gelosa di Paola di Benedetto? La fidanzata di Matteo Gentili sicura della sua relazione

Alessia Prete è gelosa dell’ex fidanzata di Matteo Gentili, Paola Di Benedetto, dopo il Grande Fratello? La vita fuori dalla Casa più spiata d’Italia sicuramente è cambiata per entrambi e ora l’ex gieffina potrebbe anche fare i conti con il passato del calciatore. In realtà, a Mattino 5, Alessia ha dichiarato di non essere per nulla gelosa di Paola. Dunque, finalmente la Prete ha potuto replicare a tutti coloro che sono convinti che la Di Benedetto possa intralciare la loro storia d’amore. Forti sono le parole che Alessia ha riservato per la sua relazione con Matteo. In particolare, l’ex gieffina ha rivelato che tra lei e Gentili c’è qualcosa che va al di là di tutto quello che potrebbe creare il gossip. Pertanto, Alessia ci ha tenuto a precisare che non ha proprio nulla da temere. Tra di loro c’è molta complicità e serenità, e dunque Paola non potrebbe mai rappresentare un problema. Ormai la Di Benedetto fa solo parte del passato di Matteo.

Alessia Prete e Matteo Gentili più uniti che mai dopo il Grande Fratello

Alessia ha ammesso di non temere la figura di Paola ora che sono fuori dalla Casa. “Non abbiamo nulla da temere, ci guardiamo negli occhi e capiamo tutto”. Queste sono le parole che ha utilizzato la Prete per descrivere l’attuale situazione che c’è tra lei e Matteo. Nel frattempo, Gentili ci ha tenuto anche a separarsi dalla figura della Di Benedetto. Una volta uscito dalla Casa, l’ex gieffino ha potuto ascoltare e leggere tutte le critiche. Molti sono convinti del fatto che Matteo sia entrato in Casa grazie alla sua passata storia con Paola. Ora Gentili ha ammesso di essere entrato nel reality come l’ex della Di Benedetto, ma spera di essersi fatto comunque conoscere come Matteo.

Paola Di Benedetto non ha contattato Matteo Gentili dopo Il GF

Federica Panicucci, a questo punto, ha chiesto a Matteo se Paola si sia fatta sentire una volta finito il reality. Gentili ha rivelato che non ha ricevuto alcun messaggio da parte della sua ex. Intanto, Matteo e Alessia hanno confermato che la loro storia sta andando molto bene, sebbene la vita insieme sia diversa fuori dal reality. Nel frattempo, Signoretti ha lanciato uno scoop molto forte su Filippo Contri, che potrebbe rovinare la relazione di quest’ultimo con Lucia Orlandi.