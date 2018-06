Grande Fratello, una foto di Alessia Prete fa scoppiare la polemica sui social: le scuse ai fan e le spiegazioni dell’ex gieffina

Una foto postata da Alessia Prete su Instagram nelle ultime ore ha fatto scoppiare la polemica sui social. L’intento ironico dell’ex gieffina, infatti, pare proprio che non sia stato capito dai fan che oggi continuano a seguirla dopo il Grande Fratello. L’immagine che non sarebbe piaciuta ai suoi followers, nello specifico, sarebbe stata quella relativa alla partecipazione di Alessia Prete a Miss Italia, ma ritoccata. Ad essere stata modificata però non è stata una parte del corpo di Alessia, ma la fascia indossata dalla ragazza (quella cioè che solitamente viene assegnata alle partecipanti al concorso di bellezza). Come? Con la scritta “Miss Cotechino Bagnato da Natale 2013” al posto del classico “Miss Italia”.

Alessia Prete fa arrabbiare i fan: il video di scuse dopo l’immagine postata su Instagram

“Ragazzi chiedo scusa per il post di prima doveva essere una cosa ironica” ha esordito dicendo su Instagram stories Alessia Prete “Non volevo offendere nessuno, anzi, bisogna accettarsi così per come si è”. La stessa, inoltre, alle persone che non hanno gradito l’uso del termine “Cotechino” accostato ad una ragazza magra ha spiegato: “Io sono stata una delle poche a Miss Italia a partecipare con la Taglia 42, quindi chi meglio di me sa. Chiedo ancora scusa per chi si fosse offeso”. Tutto chiarito quindi per l’ex concorrente del Grande Fratello che, come da lei spiegato, non voleva certo urtare la sensibilità di nessuno.

Alessia Prete e Matteo Gentili: dopo il Grande Fratello la loro storia procede a gonfie vele

Una delle persone che, affettuosamente, si diverte spesso a prendere in giro Alessia Prete è sicuramente Matteo Gentili. La complicità che li ha uniti al Grande Fratello, infatti, i due ex concorrenti del reality l’hanno ritrovata anche fuori dalla Casa.