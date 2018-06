Alessia Prete stupisce il web: la dedica d’amore a Matteo Gentili

By

Alessia Prete stupisce i fan: le parole d’amore per Matteo Gentili dopo il Grande Fratello

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete fuori dal Grande Fratello. Finito il reality, infatti, i due ex concorrenti stanno passando sempre più tempo insieme, e le foto e i video condivisi con i loro fan sui social non fanno altro che dimostrarlo. Qualche minuto fa, inoltre, a condividere un pensiero che ha stupito gli ammiratori della coppia è stata proprio Alessia Prete. La ragazza, infatti, su Instagram ha pubblicato un messaggio d’amore dedicato a Matteo Gentili, dichiarando (per la prima volta) di essere intenzionata a passare tutta la vita insieme a lui.

Alessia Prete a Matteo Gentili dopo il GF: “La nostra storia durerà tutta la vita”

Sotto l’immagine pubblicata sul suo profilo (un pensiero dello scrittore Paulo Coelho), Alessia Prete ha scritto a Matteo Gentili delle parole davvero importanti. Prima l’ex gieffina ha ricordato i momenti trascorsi insieme a lui all’interno della Casa del Grande Fratello e poi, nello stesso post, si è lasciata andare ad una dichiarazione d’amore senza precedenti. “Aperta la porta rossa, il 17 aprile 2018 ho iniziato una storia d’amore che sono sicura durerà tutta la vita” ha scritto Alessia Prete su Instagram “Grazie GF è stata una sorpresa per me”.

Matteo Gentili dimentica Paola Di Benedetto: l’ex concorrente del Grande Fratello 15 sempre più preso di Alessia Prete

Intenzionato a fare sul serio con Alessia Prete è anche Matteo Gentili. Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, l’ex concorrente del GF ha fatto sapere di aver archiviato per sempre la sua storia con Paola Di Benedetto. “Orgoglioso di aver amato Paola” ha dichiarato infatti Gentili. “Ma le ex non sono un problema. Argomento chiuso” ha però poi aggiunto.