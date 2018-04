Alessia Marcuzzi a Verissimo: “L’Isola? Ecco per cosa sono stata male”

Verissimo, Alessia Marcuzzi si difende dalle accuse per L’Isola dei Famosi 2018: “Processo continuo”

Ospite a Verissimo, Alessia Marcuzzi parla del canna-gate de L’Isola dei Famosi 2018 e dello scontro con Eva Henger. Prima di tutto, la conduttrice di Canale5 difende sé stessa e la sua trasmissione. Ecco cosa dirà sabato in TV: “(…) Si parlava talmente tanto di questa cosa che mi dispiaceva non poter dare spazio alle storie e alle emozioni dei concorrenti. Sembrava di stare sotto processo in continuazione. Io sono la faccia del programma, mi assumo tutte le responsabilità, però non sono né l’autrice né la produttrice. Mi fido e mi voglio fidare di quello che mi dicono i miei autori e la mia produzione con cui lavoro da tanto tempo. Noi non abbiamo mai avuto le prove“.

Alessia Marcuzzi e le critiche per L’Isola dei Famosi 2018: “La cosa è andata sul personale. Mia figlia…”

A Verissimo Alessia Marcuzzi replica anche alle critiche, talvolta feroci, che l’hanno riguardata per L’Isola dei Famosi 2018: “Quando la cosa è andata un po’ sul personale, anche se ho le spalle forti, ci sono stati momenti più difficili perché riguardano la mia famiglia. Ci sta parlare del programma, magari prendermi un po’ in giro, ma quando un giorno mia figlia mi ha detto ‘mamma mi hanno detto che sei un’ubriacona’ ci sono stata male. Quella è stata l’unica cosa che mi ha fatto decidere di spegnere la televisione. Da quel momento non ho più voluto vedere niente in tv e sui social e sono andata dritta solo sul programma“. Questo il commento della presentatrice Mediaset.

Isola dei Famosi 2018, lo scontro tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi: “Ho sbroccato, ma non mi sono pentita”

Critiche che in una puntata de L’Isola dei Famosi 2018 hanno portato Alessia Marcuzzi anche allo scontro diretto con Eva Henger (colei che in sostanza ha fatto scoppiare il cosiddetto “canna-gate“). Ora, durante le registrazioni di Verissimo, la conduttrice ammette: “Ho ‘sbroccato’. E’ stato un gesto impulsivo. In quel momento Eva mi stava dicendo che di questa cosa ne parlavamo solo noi e che gli altri non ne parlavano e mi ha fatto perdere la testa, perché erano delle falsità. Credo sia umano, ogni tanto succede (…) Se sono pentita? Sul momento sì perché non mi piace reagire così. Poi mi sono detta ci sta, sono vera… mi sono liberata!“.