Alessia Marcuzzi senza freni replica a tutto: Isola dei Famosi truccata? Nuove polemiche? Le parole della conduttrice

Un’Isola dei Famosi a dir poco movimentata e scottante, segnata soprattutto dalla querelle del Canna-gate. Una polemica che ha dato il via a un can can mediatico infinito fatto di accuse, scandali o presunti tali, battaglie tra ex naufraghi e lotte intestine tra trasmissioni Tv (Striscia la Notizia su tutti). Alessia Marcuzzi, da sempre sorridente e giuliva sul teleschermo, non è passata indenne dal terremoto tanto che la si è vista perdere le staffe con Eva Henger in tv una manciata di giorni fa. Inoltre, nelle ultime ore, rispondendo ad alcuni suoi follower Instagram ha parlato senza freni di quello che sta succedendo al programma.

Isola truccata e le spinose parole di Lele Mora: parla la conduttrice dell’Isola

“See good in all things (vedi il bello in tutte le cose, ndr)”, ha scritto la Marcuzzi sul suo profilo Instagram. Sotto il post una miriade di commenti. Tanti i follower che le hanno chiesto informazioni su ciò che sta accadendo attorno al reality. E Alessia non si è tirata indietro. A chi ha sostenuto che la trasmissione sia truccata, ha replicato: “Sai qual è la cosa incredibile? Che non c’è nulla di truccato, ma gli altri vogliono farlo credere. Difenderò sempre questo programma. E Se qualcuno pensa di infangarlo, per motivi che ormai non capisco più, lo facesse”. Poi, a chi le ha fatto notare le recenti dichiarazioni di Lele Mora (l’agente ha dichiarato che Barbara d’Urso avrebbe gestito meglio la situazione canna-gate), facendole comunque i complimenti per la sua conduzione, ha risposto con un gesto semplice ma eloquente: un cuoricino d’intesa. Infine ecco un secco “Io invece non vedo l’ora di andare in onda lunedì”, indirizzato a chi le ha scritto che non vede l’ora che il reality della ‘discordia’ chiuda i battenti.

Le nuove dichiarazioni di Eva Henger contro Bossari, Mara Venier e Alessia Marcuzzi

A gettare altra benzina sul fuoco attorno all’Isola ci ha pensato di nuovo Eva Henger. L’ex naufraga, nell’ultima intervista rilasciata a un noto settimanale, ha dichiarato di sentirsi ‘bullizzata’ dal comportamento di Daniele Bossari, Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Si attendono repliche dai diretti interessati.