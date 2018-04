Alessia Marcuzzi non vuole fare pace con Eva Henger: ecco cosa è successo tra le due dietro le quinte dell’Isola dei Famosi

Continua la guerra fredda tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger. A quanto pare dopo la sfuriata della prima all’Isola dei Famosi, le due non si sono più parlate. E sembra che La Pinella non sia minimamente interessata a fare pace con l’ex naufraga del reality show. A rivelarlo Eva a Casa Signorini, dove ha fatto sapere che il marito Massimiliano Caroletti ha chiesto alla Marcuzzi di fare pace ma Alessia si è negata. In particolare il produttore ha chiesto alla presentatrice un abbraccio alla moglie, magari nel corso dell’ultima puntata della trasmissione, prevista per lunedì 16 aprile.

Il rifiuto di Alessia Marcuzzi nei confronti di Eva Henger

“È vero che tuo marito ha chiesto ad Alessia Marcuzzi di abbracciarti e fare pace alla finale dell’Isola dei Famosi?” ha chiesto Alfonso Signorini a Casa Signorini. La risposta di Eva Henger non è tardata ad arrivare: “Sì è vero. Ma lei ha detto assolutamente no, forse dopo l’Isola”. L’ex moglie ci ha anche tenuto a ribadire la sua posizione: “Io con Alessia Marcuzzi non ho mai litigato. La mia dichiarazione non è stata fatta contro di lei. Io ho solo denunciato un reato e chi ha infranto il regolamento del programma. Io ho detto solo la verità. Che lei abbia gestito male questa situazione è ormai chiaro a tutti. Perché lei poteva chiudere tutto il discorso con una puntata e prendersela con la persona che ha sbagliato e non con me. Se lei mi chiedesse scusa per avermi aggredito io sicuramente la perdonerei”.

Eva Henger pronta ad accettare le scuse di Alessia Marcuzzi

Mentre Eva Henger è tornata già più volte sull’argomento, con tanto di lettera sul settimanale DiPiù, Alessia Marcuzzi non ha più proferito parola sulla vicenda. Lo farà dopo la fine dell’Isola dei Famosi?