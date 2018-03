Alessia Marcuzzi incinta? Parla la conduttrice dell’Isola

Alessia Marcuzzi incinta? Arriva la smentita della conduttrice dell’Isola dei Famosi

Nel corso di quest’ultima settimana si è parlato molto di Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha tutti gli occhi puntati addosso da quando è tornata in onda con l’Isola dei Famosi. Da alcuni giorni, nel mondo del gossip è inizia a circolare una strana voce. Secondo alcuni rumors, la presentatrice sarebbe incinta del suo attuale marito, Paolo. La dolcissima bionda è infatti apparsa agli occhi dei più attenti con delle curve un po’ più morbide del solito. Proprio a causa del pancino, si è cominciato a parlare di una presunta gravidanza. In ogni caso, le cose stanno diversamente. A smentire tale notizia è la diretta interessata. Dopo i vari articoli apparsi sul web e dopo le innumerevoli domande dei fan, la Marcuzzi ha chiarito il tutto con un post apparso sul suo stesso profilo Instagram.

Alessia Marcuzzi smentisce la gravidanza: tutta la verità della conduttrice

Alessia Marcuzzi ha negato di essere incinta con un simpatico posto condiviso su Instagram. “Non sono incinta. È solo un po’ de panza.” Insomma, nessun terzo figlio in arrivo per la bella conduttrice. L’energica bionda ha solo mangiato un po’ più del solito. In ogni caso, le curve di cui si è tanto parlano non sono affatto così tanto più abbondanti del solito. La presentatrice continua infatti a mostrarsi in grande e smagliante forma. Nel corso delle varie dirette dell’Isola dei Famosi, la bella Alessia lascia sempre tutti a bocca aperta. La storia d’amore con Paolo va alla grande, ma non per questo è in arrivo un bebè.

Alessia Marcuzzi felice insieme a Paolo: nessun bebè in arrivo

Già in passato, la Marcuzzi è finita al centro dell’attenzione a causa di svariati gossip che la vedevano pronta a divenire nuovamente mamma. In ogni caso, la diretta interessata ha sempre smentito. Alessia è felice così e per ora non c’è in programma nessun nuovo figlio. Al momento, la conduttrice continua a godersi il suo lavoro e l’affetto della sua grandissima famiglia allargata.