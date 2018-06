Alessia Marcuzzi, per i figli dice “basta tv” e rifiuta lo show sui Mondiali

Alessia Marcuzzi, per i figli dice “basta tv”

Intervistata da “Oggi”, Alessia Marcuzzi parla dei figli e lo fa per motivare il sonoro “no” riservato ad un programma televisivo importante. Al settimanale di gossip, infatti, la conduttrice di Mediaset fa così sapere: “Basta tv. Ora ho tempo solo per la mia famiglia“. E a proposito della piccolina Mia e del figlio più grandicello Tommaso, ecco cosa afferma. “Sarò una donna emotiva, forse incosciente e poco lungimirante, ma da mamma non me la sono sentita. I papà dei miei due figli fanno lavori molto impegnativi che spesso li portano a essere lontani da casa. Non sono riuscita a lasciare mia figlia da sola. Questa scelta forse non sarà compresa da tutti. È una decisione presa con il cuore e con molta fatica. Peraltro la polmonite di mio figlio Tommy mi avrebbe costretto comunque a rinunciare al progetto. Mai lo avrei lasciato convalescente a casa da solo. Diciamo che il destino e gli eventi hanno deciso per me“. Un rapporto, quello tra mamma Marcuzzi e Tommaso, tra l’altro emerso anche di recente a Che tempo che fa. Quando ospite di Fabio Fazio, la numero 1 de L’Isola dei Famosi ha rivelato di “spiare” il figlio con una app: “Quando ha saputo che lo avevo ‘geolocalizzato’ – commenta – si è un po’ incazz… Poi mi ha sorriso e mi ha detto in romanaccio ‘Mamma stai a esagerà! Ma tranquilla, scialla’“.

Alessia Marcuzzi rifiuta lo show sui Mondiali 2018 per stare con i figli

Con queste parole rilasciate al settimanale, Alessia Marcuzzi spiega anche perché ha rifiutato lo show sui Mondiali 2018. In buona sostanza, la conduttrice ammette di aver messo i figli e, più in generale, la famiglia davanti agli impegni lavorati estivi che le hanno proposto a Mediaset. Inizialmente, infatti, i vertici del “Biscione” avrebbero pensato proprio a lei per affidarle la guida di Balalaika. Poi, però, sono arrivati due annunci. Uno è già ufficiale: al suo posto, a presentare lo show dei Mondiali ci sarà Ilary Blasi, con Nicola Savino e Belén. L’altro, invece, è più ufficioso, ma sembra tutto vero: Ilary Blasi la sostituirà anche al timone del Summer Festival 2018.

Alessia Marcuzzi dedita ai figli dopo le polemiche per L’Isola dei Famosi

Del resto, come fa sapere la stessa Alessia Marcuzzi, la conduttrice tv si sta già dedicando ai figli dopo che la “sua” ultima Isola dei Famosi si è rivelata parecchio “tosta” in termini di polemiche e critiche. Anche se lei commenta così: “È stata l’Isola più complessa dal punto di vista umano ma la più esaltante in termini di affetto del pubblico reale. E poi gli ascolti sono stati i più alti di sempre“. Quindi la precisazione: “Non ho ‘svicolato’, mi creda. Ho solo fatto una distinzione tra il piano morale e quello legale. Non me la sono sentita di infangare dei ragazzi di vent’anni che potevano essere miei figli“. Queste le parole usate dal volto di Canale5 a proposito del cosiddetto “canna-gate”.