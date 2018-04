Alessia Marcuzzi e le critiche sull’Isola dei Famosi: arriva l’intervento di Melissa Satta

Attorno a L’Isola dei Famosi 2018 il clima si è fatto sempre più rovente. Dal canna-gate in poi la trasmissione non ha avuto pace: critiche, liti in tv e battaglie intestine a Mediaset (Striscia la Notizia ha ingaggiato una vera e propria sfida con il reality show). A finire nel polverone è stata anche Alessia Marcuzzi, che secondo alcuni non avrebbe ben gestito la situazione. In particolare, a sostenere tale pensiero negli ultimi giorni è stato Lele Mora che senza peli sulla lingua ha dichiarato che una conduttrice come Barbara d’Urso si sarebbe mossa meglio dell’attuale timoniera dell’Isola. Sulla vicenda ha voluto pronunciarsi anche Melissa Satta che a poche ore dall’inizio della semifinale dell’Isola ha spedito un messaggio alla collega Marcuzzi.

Melissa Satta scrive alla Marcuzzi: “A differenza di alcune critiche che ho sentito…”

“Vi aspetto stasera per la semifinale!”. L’invito lo ha postato Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram, in vista dell’appuntamento di stasera (9 aprile) con la penultima puntata del reality show. Melissa Satta ha così colto l’occasione per augurare buona fortuna all’amica e per esprimere una sua opinione sulle critiche che l’hanno coinvolta nelle ultime settimane. “In bocca al lupo per stasera… – scrive la moglie di Boateng – E a differenza di alcune critiche che ho sentito in giro per me sei sempre bravissima e ottima padrona di casa”. Senza dubbio un po’ di manforte dai colleghi farà molto piacere alla Marcuzzi visto che nell’ultimo periodo le polemiche piovute sul suo programma sono state pesanti e reiterate.

Ultime critiche all’Isola: le pesanti dichiarazioni di Eva Henger e le voci di chi sostiene che il reality sia truccato

Altra malalingua a cui ha dovuto far fronte la bionda Alessia negli ultimi giorni è stata quella che si è diramata tra alcuni spettatori dell’Isola che hanno insinuato che il programma sia truccato. “Sai qual è la cosa incredibile? Che non c’è nulla di truccato, ma gli altri vogliono farlo credere – ha replicato su Instagram la conduttrice -. Difenderò sempre questo programma. E se qualcuno pensa di infangarlo, per motivi che ormai non capisco più, lo facesse”. Infine a gettare altra benzina sul fuoco attorno alla trasmissione ci ha pensato di nuovo Eva Henger. L’ex naufraga, nell’ultima intervista rilasciata a un noto settimanale, ha dichiarato di sentirsi ‘bullizzata’ dal comportamento di Daniele Bossari, Alessia Marcuzzi e Mara Venier.