Alessia Marcuzzi perde la pazienza in diretta all’Isola dei famosi dopo che ha interpellato Eva Henger sul canna-gate. Ecco le dichiarazioni integrali nella puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5.

Eva Henger torna a parlare del canna-gate nella diretta di lunedì 12 marzo 2018 dell’Isola dei famosi

Eva Henger: “Ho parlato solo di Francesco Monte che, in diretta, si è autoaccusato e ha detto che anche altri naufraghi avevano fumato. Non ho mai detto i nomi degli altri, in albergo a Milano quelli di Striscia mi hanno intercettato dopo un’intervista, c’era una telecamera nascosta, in quell’occasione mi sono sfogata, la mia volontà di oscurare gli altri è stata rispettata fino a un certo punto, poi la vicenda si è gonfiata… Ogni volta mi dite che qua non se ne deve parlare e poi mi tirate in ballo. Un giorno se ne parla, un giorno non se ne parla più…”.

Alessia Marcuzzi contro Eva Henger nella diretta di lunedì 12 marzo 2018 dell’Isola dei famosi

Alessia Marcuzzi sbotta con la Henger: ‘Voi parlate, io non parlo’? Tu sei fuori di testa! Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlare della vicenda! Non fare la buona samaritana! Non fare discorsi moralisti quando io non sono mai stata moralista con te e con tua figlia. Questa è la mia trasmissione! Sono molto arrabbiata, basta, non ho parole! Striscia non c’entra niente, sta diventando una barzelletta… Mi dà fastidio che ci siano andati di mezzo dei ragazzi giovani che si stavano godendo un momento, io da mamma avrei fatto la denuncia in un altro contesto, non in questa trasmissione!”.

Paola Di Benedetto e Filippo Nardi smentiscono di essere coinvolti nel canna-gate

Mara Venier chiosa con i concorrenti in studio: “Vi siete fatti una canna? Perché non se ne può più!”.

Paola Di Benedetto: “Arrivo in villa dopo gli altri naufraghi per la questione del passaporto. Non ho nient’altro da aggiungere rispetto a quanto ha detto il capoprogetto Andrea Marchi. Ho visto Francesco Monte fumare le sigarette che si fanno con la cartina e il tabacco.

Filippo Nardi: “Io nel gruppo di persone che hanno fumato marijuana? Non assumo stupefacenti, chi mi conosce sa che sono anche astemio. Non ho visto nessuno fumare una canna”.