Alessia Mancini perdona Bianca Atzei per quel gesto all’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi: Alessia Mancini stupita dal gesto dell’amica Bianca Atzei

Come tutti i telespettatori, anche Alessia Mancini è rimasta sorpresa dall’ultimo gesto di Bianca Atzei all’Isola dei Famosi. La cantante, ex fiamma di Max Biaggi, ha votato come primo finalista del gruppo Nino Formicola. Non ha scelto l’amica che le è stata accanto fin dal primo giorno in Honduras né Jonathan, con il quale ha legato parecchio nell’ultimo periodo. Una mossa che nessuno si aspettava e che ha stupito la stessa Alessia. In un confronto proprio con Jonathan, la moglie di Flavio Montrucchio ha chiarito che in questo rapporto di amicizia non ci sono vincoli ma solo totale libertà. Non a caso la Mancini ha votato per la finale Amaurys Perez anziché Bianca Atzei. “Siamo state entrambe libere. Io ho scelto Amaurys, lei addirittura ha scelto Nino”, ha detto l’ex letterina di Passaparola. La showgirl non ha però nascosto una certa perplessità in confessionale, dove si è detta stupita da quanto avvenuto durante la puntata in diretta.

Alessia Mancini ha capito il gesto di Bianca Atzei sul finalista

“Sono rimasta stupita che Bianca abbia scelto Nino, anche se poi ho capito che era per superare l’impasse di dover scegliere tra me Jonathan e Amaurys, e ha dato un nome che nessuno si aspettava”, ha fatto sapere Alessia Mancini in confessionale. Dunque, alla fine, nonostante la sorpresa, l’ex Velina di Striscia la notizia ha perdonato il gesto dell’amica Bianca Atzei. Ma Alessia – tra le papabili vincitrici di questa edizione – ci ha pure tenuto a precisare: “o sapevo che Jonathan mi avrebbe nominato e sapevo pure che Amaurys mi avrebbe salvato. Avrei potuto nominare Nino o Bianca e salvarmi”.

Bianca Atzei e Jonathan litigano per colpa della nomination

Se per ora l’amicizia all’Isola dei Famosi tra Alessia Mancini e Bianca Atzei è salva, non si può dire lo stesso per il rapporto tra la cantante e Jonathan. I due hanno litigato dopo che l’ex concorrente del Grande Fratello ha scoperto di essere stato nominato proprio dall’artista. “Per me è un tradimento, stasera dovevi schierarti”, ha sentenziato l’inviato di Verissimo.