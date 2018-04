Alessia Mancini dopo l’Isola dei Famosi parla di Francesco Monte, Eva Henger, Elena Morali e Cecilia Capriotti

Prima intervista dopo l’Isola dei Famosi per Alessia Mancini. La protagonista dell’ultima edizione del reality show si è sfogata con Fanpage, non risparmiando attacchi e frecciatine agli altri concorrenti. La moglie di Flavio Montrucchio si è subito espressa sul canna-gate, il tema caldo del reality show. La showgirl non è entrata nel merito della vicenda ma proprio come fatto settimane fa da Craig Warwick ha portato a galla un accordo tra Francesco Monte e Eva Henger. “Eva era molto arrabbiata perché con Francesco aveva in comune la stessa agenzia e tra loro esisteva un accordo tacito per il quale non si sarebbero nominati. Mi chiederei più per quale motivo Francesco abbia scelto di nominare proprio lei nonostante questo accordo pregresso. Lei ci è rimasta malissimo e credo sia stata quella la molla che ha scatenato la sua rabbia. L’errore è stato proprio questo, mettersi d’accordo prima del gioco, ed è qualcosa che hanno pagato entrambi”, ha detto Alessia.

Isola dei Famosi: Alessia Mancini contro Cecilia Capriotti

Alessia Mancini ha anche replicato pubblicamente all’attacco di Cecilia Capriotti, che in una puntata di Pomeriggio ha attaccato la collega per il suo rapporto con i figli ancora piccoli. “Il mio ultimo figlio ha 3 anni e la figlia di Cecilia Capriotti ha 14 mesi. Ho pianto anch’io perché avevo nostalgia dei miei bambini, ma l’ho fatto a telecamere spente. Che sia proprio lei ad accusarmi di questa cosa è surreale. È uscita dal gioco dicendo: “Tesoro mio non ti lascerò mai più!” e dopo una settimana ha ripreso l’aereo ed è tornata in Honduras. Sarei curiosa di sapere che cosa avrebbe fatto se il pubblico non l’avesse mandata a casa. Si commenta da sola. La Capriotti è una persona frivola, snob e superficiale”, ha puntualizzato l’amica di Bianca Atzei.

Isola dei Famosi: Alessia Mancini contro Elena Morali

Su Elena Morali, che ha invece attaccato la carriera della Mancini, Alessia si è limitata a dire: “Non ho mai offeso nessuno, né sono mai andata sul personale. Il lavoro, ogni lavoro, è lo strumento che ti permette di vivere. Io non disprezzo il suo lavoro e non mi vergogno del mio. Ho fatto tutto da sola, senza avere santi in paradiso e non so se lei potrà dire lo stesso”.