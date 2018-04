Alessia Mancini si confida con Elena Morali a telecamere spente: la reazione di Rosa Perrotta

L’Isola dei Famosi è quasi giunta alla fine ma, nonostante tutto, i litigi tra i naufraghi sembrano destinati a non placarsi facilmente. Questa volta, come mostrato oggi durante il day time, le protagoniste dell’ultimo intrigo sono state Elena Morali, Alessia Mancini e Rosa Perrotta. Le tre concorrenti dell’Isola si sono contraddistinte fin da subito per i loro caratteri forti, arrivando talvolta allo scontro. Oggi, però, Elena Morali ha raccontato a Rosa Perrotta di aver ricevuto una confidenza da parte di Alessia Mancini. L’ex letterina, infatti, forse per cercare di chiarire con Elena, avrebbe messo quest’ultima in guardia dal resto del gruppo. Come? Confidandole un segreto che a telecamere spente e che, di conseguenza, ha anche turbato l’animo dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Elena Morali rompe il silenzio: il racconto a Rosa Perrotta di quello che Alessia Mancini le avrebbe detto a telecamere spente

Qualche giorno fa all’Isola dei Famosi un’accesa discussione tra Franco Terlizzi e il resto dei naufraghi del reality era avvenuta. L’ex pugile, nello specifico, era stato anche accusato da Jonathan e Bianca Atzei di aver detto di Rosa ed Elena delle brutte cose alle loro spalle. Ma cosa c’entra questo con Alessia Mancini? Ebbene, pare che la confidenza fatta da Alessia Mancini ad Elena Morali riguardasse proprio quest’accaduto. Secondo l’ex pupa, infatti, la Mancini l’avrebbe raggiunta di notte mentre stava facendo il turno per il fuoco e (quando non c’erano le telecamere a riprendere) le avrebbe confidato che tutti i naufraghi, alle loro spalle, parlando di lei e Rosa avrebbero usato le stesse parole poco carine dette da Franco nei giorni precedenti.

Elena Morali e Rosa Perrotta deluse dal gruppo: Alessia Mancini dice la verità?

“Questa parola è stata usata contro di voi da tutti” avrebbe detto la Mancini ad Elena Morali. Un segreto questo che, come mostrato, ha turbato Rosa. Quello che sembrerebbe aver lasciato di stucco la fidanzata di Pietro Tartaglione, tuttavia, è l’aver scoperto oggi che tra quelli nominati dalla Mancini ci sarebbe anche il suo amico Jonathan. “Vorrei che tutti avessero il coraggio di dire quello che pensano” ha infatti poi detto la Perrotta in un confessionale.