Alessia Mancini: le parole contro Rosa Perrotta ed Elena Morali durante il fuori onda

Rosa Perrotta ed Elena Morali hanno molto fatto arrabbiare Alessia Mancini ieri sera durante la diretta dell’Isola dei Famosi. Quanto affermato dalle due naufraghe, infatti, molto ha infastidito l’ex letterina che tuttavia, almeno fino a ieri, poco aveva detto a tal riguardo. Lo sfogo di Alessia Mancini però, sfuggito ai telespettatori ieri sera, è stato mostrato proprio oggi dalla produzione dell’Isola. Durante il day time, infatti, è stato mostrato un fuori onda, registrato appunto ieri sera tra una pausa e l’altra della puntata. Alessia Mancini, anche in questo caso, non si è lasciata andare in lunghi monologhi ma le sue parole, brevi e concise, molto chiaramente hanno definito il suo pensiero.

Alessia Mancini contro Elena Morali e Rosa Perrotta: ecco cosa è successo ieri sera durante il fuori onda

Cosa è successo tra Alessia Mancini, Elena Morali e Rosa Perrotta ieri sera durante il fuori onda? Le tre naufraghe, di fatto, non si sono confrontante faccia a faccia ma l’ex letterina, parlando tra sé e sé ha detto: “Quanta cattiveria”. La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Vi si ritorcerà contro”. Al momento Elena e Rosa si sono solo confrontate con Amaurys di cui, per prenderne le distanze, hanno rifiutato il cibo da quest’ultimo procurato. Alessia Mancini infatti, in quanto mejor, si trova a Playa Bonita dove, insieme a Nino Formicola, si sta godendo un breve ma intenso soggiorno di relax.

Elena Morali e Rosa Perrotta: le due naufraghe da sole contro il gruppo

Elena Morali e Rosa Perrotta si sono riunite al gruppo più combattive che mai. Le due naufraghe infatti, dopo aver chiarito la loro posizione a Jonathan e – indirettamente – anche ad Amaurys, si sono proprio dissociate dal gruppo. Con gli altri, infatti, sia Elena che Rosa non condivideranno niente e agli stessi, di contro, niente chiederanno in cambio. Questa calma apparente durerà anche al rientro di Alessia Mancini? Staremo a vedere.