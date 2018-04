Alessia Mancini contro Bianca: “Ecco perché fuori pensano tu sia falsa”

Alessi Mancini contro Bianca Atzei sull’Isola dei Famosi: ecco cos’è accaduto tra le due naufraghe

Sull’Isola dei Famosi, i rapporti tra Alessia Mancini e Bianca Atzei sembrano subire dei colpi. In particolare, la prima sembra essere rimasta molto male di fronte alla scelta presa dalla cantante lo scorso martedì in diretta. Ricordiamo che Bianca ha votato come primo finalista Nino Formicola. Sia Jonathan che Alessia non si aspettavano di ricevere una risposta del genere dalla Atzei. In realtà, pare che quest’ultima abbia scelto Gaspare per non fare una preferenza tra gli altri due suoi compagni. Questa sua decisione ha scatenato diversi malesseri all’interno del reality. In particolare, la Mancini fa sapere a Bianca di averla trovata incoerente. La schiettezza di Alessia fa star male la Atzei, che ancora una volta si ritrova in difficoltà. A questo punto, la moglie di Flavio Montrucchio le ha chiaramente detto in faccia che se fuori la gente pensa che lei sia falsa è proprio per questo suo tipo di atteggiamento. Alessia invita, inoltre, l’amica ad essere più sicura delle scelte che fa.

Isola dei Famosi, Alessia Mancini schietta con Bianca Atzei

Bianca continua a chiedere scusa per non aver votato Jonathan o Alessia come primo finalista. La Mancini non ci sta e la invita a non scusarsi, siccome ormai ha preso una scelta. La naufraga non è arrabbiata per non essere stata la sua scelta, ma perché nessuno si sarebbe aspettato di sentire dalla sua bocca il nome di Nino. Inoltre, il fatto che lei continui a scusarsi dà una brutta impressione ad Alessia. “Se al di fuori ti dicono che sei falsa è perché ci sono degli atteggiamenti che fanno pensare a questo”. Così, la Mancini dice direttamente ciò che pensa, dando quasi ragione al pubblico che è convinto del fatto che la Atzei sia falsa. Ovviamente Alessia non vuole confermare che Bianca non è una persona vera, ma che i suoi comportamenti lo fanno pensare.

Isola, Bianca Atzei rammaricata si consola parlando con Nino

Bianca non apprezza le affermazioni della sua amica Alessia, che attualmente si trova al televoto contro Jonathan. La Atzei rivela a Nino: “È stata molto schietta, senza rendersi conto che poteva dirmelo in un altro modo”. Gli equilibri sull’Isola potrebbero essere completamente rotti, proprio in queste ultime settimane. Anche la reazione di Jonathan nei confronti di Bianca è stata abbastanza dura.