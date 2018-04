Alessandra Celentano risponde a chi punta il dito contro di lei ad Amici: Troppo severa? No, solo sincera

La prima puntata del serale di Amici è andata in onda e, durante la serata di sabato, una delle protagoniste indiscusse dello show è stata sicuramente Alessandra Celentano. La maestra di danza classica, infatti, senza troppi peli sulla lingua, ha criticato il peso forma della ballerina Lauren. Secondo lei, infatti, l’allieva non rispetterebbe gli standard fisici tipici di chi fa danza. Questa osservazione, però, ha sollevato diverse polemiche e, all’interno del programma, molti sono stati quelli che l’hanno criticata per il parere espresso. A questi (e a tutti gli altri che così la pensano) Alessandra Celentano però ha risposto con un intervista rilasciata al settimanale Oggi, spiegando che lei non è troppo severa ma solo sincera.

Alessandra Celentano: Gli altri giudici di Amici? “Purtroppo viviamo in un mondo di buonisti”

Alessandra Celentano ha una visione ben precisa della danza e sui danzatori. “Per danzare ci vuole un certo fisico” afferma “Il ballerino lavora con il corpo, se sono in sovrappeso faccio un salto e rischio di farmi male. Se un ragazzo vuole giocare a basket a livello agonistico ma è alto un metro e sessanta non può farlo. È un discorso semplice, non viene capito”. Sui giudici che l’hanno accusata di essere troppo severa, invece, dice: “Purtroppo viviamo in un mondo di buonisti. È facile dire ‘sei un grande ballerino’ e avere l’applauso dal pubblico. Io invece faccio il bene dei ragazzi, non li illudo. E non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto ora lavorano per grandi compagnie. Gli altri no”.

Amici, Heather Parisi contro i professori: lo sfogo dopo la diretta del serale

Heather Parisi è sicuramente tra quelli che non hanno particolarmente digerito il comportamento di Alessandra Celentano. Il suo sfogo sui social dopo la diretta di Amici, infatti, non fa che confermare questa sua posizione. “Quando tocchi l’argomento fisico, è orribile. Non devi” ha scritto Heather “Mai nessun maestro o professore mi ha trattato cosi come ho visto sabato. A me cosi non piace”.