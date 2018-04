Alessandra Amoroso: il nuovo tatuaggio è dedicato al suo amato Buddy

Alessandra Amoroso e il tatuaggio per il suo cane Buddy scomparso da poco

Nel mese di Gennaio, Alessandra Amoroso, aveva annunciato la perdita del suo amato cane Buddy, un bellissimo bovaro del bernese. La cantante salentina era molto affezionata al suo Buddy. Ha scritto di averlo atteso e desiderato per molto tempo. Il cane aveva appena cinque anni e per lei era come un figlio, un fratello, un amico, un fidanzato. Tanto che, per sentirlo più vicino, ha deciso di tatuarlo sulla sua pelle con un nuovo bellissimo tattoo colorato sul fianco. Alessandra Amoroso ha, infatti pubblicato, sui suoi canali ufficiali social la foto del nuovo tatuaggio mostrandolo alla sua Big Family che si ha apprezzato il gesto della cantante.

Alessandra Amoroso: “Adesso, oltre che nel cuore, ti ho anche sulla pelle”

“E già Baddolino mio, adesso oltre che nel cuore, ti ho anche sulla pelle“ scrive Alessandra Amoroso sul suo profilo ufficiale Instagram mostrando il suo nuovo tatuaggio dedicato al suo cane Buddy. Il tattoo vede una zampa e un piede colorati, un gesto che permetterà ad Alessandra di sentire il suo Buddy ancora più vicino. “Matta?! Stupida?! Sai che ti dico… Che non me ne importa un emerito cavolo, tanto tutti sono sempre bravi a giudicare e mai a capire…” scrive ancora. Alessandra Amoroso aveva già parlato di questa perdita molto importante in una recente intervista a Verissimo. Adesso, sicuramente così come nel suo cuore sarà indelebile anche sulla sua pelle.

Alessandra Amoroso apre il suo cuore a Pablo

Da pochi mesi, Alessandra Amoroso, ha deciso di adottare un cucciolo dal canile di Bitonto. Un gesto importante di cui scrisse: ”So che Buddy sarebbe felice di questo arrivo nella nostra famiglia, perché possiamo dare una casa a un cucciolo in difficoltà”. La cantante ha accolto nella sua casa Pablo, un cucciolo maschio con il manto bianco con delle macchie marroncine.