Alessandra Amoroso al serale solo per 4 puntate. Nuovi progetti in arrivo

Amoroso giudice ad Amici ma solo per 4 puntate

Sabato scorso sono stati rivelati tutti i nomi della giuria esterna del serale di Amici. Tra questi (Ermal Meta, Giulia Michelini, Marco Bocci, Simona Ventura, Heather Parisi) ci sarà anche Alessandra Amoroso, cantante vincitrice dello stesso programma quasi dieci anni fa. Come annuncia Davide Maggio, però, la Amoroso sarà presente solo per quattro serate su nove. Il perché non è ancora stato annunciato, tanto meno il possibile sostituito. Indiscrezioni direbbero che il motivo sarebbero impegni esterni, forse musicali. La cantante, infatti, potrebbe tornare sulle scene a breve, dopo il grandissimo successo del suo ultimo album ”Vivere a colori” del 2016.

Amoroso: in arrivo il duetto con i Tiromancino?

”Una delle voci più potenti e calde che io abbia mai sentito” scrivevano i Tiromancino a Novembre su Instagram allegando una foto di Federico Zampaglione (della band) e Alessandra Amoroso. Già da allora, alcune indiscrezioni sul web, parlavano di una possibile collaborazione. Collaborazione che pare sia stata praticamente confermata da un ulteriore post su Instagram della band poche ore fa. ”Fumetti sul futuro… Il mio passatempo preferito” è la descrizione di uno schizzo grafico che ritrae Federico Zampaglione, e una ragazza, molto somigliante alla Amoroso. Tra gli hastag, inoltre, troviamo: duet (duetto), whoisthatgirl (chi è questa ragazza) e AA, iniziali di nome e cognome della cantante. Ancora un post dei Tiromancino aveva agitato il pubblico: la data 18 Maggio 2018, accompagnata da ”Novità…”.

Alessandra Amoroso: in attesa del nuovo album

A due anni dall’ultima pubblicazione (”Vivere a colori”), la Big Family di Alessandra Amoroso, non aspetta altro che nuove canzoni da cantare. Un nuovo album è già previsto ma non si ha ancora una data precisa. Ricordiamo anche che, la cantante, si prepara a festeggiare i primi 10 anni di carriera, un traguardo molto importante.