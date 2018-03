Alessandra Amoroso piange a Verissimo per la morte di Buddy

Perché Alessandra Amoroso ha pianto a Verissimo

Momento di commozione a Verissimo per Alessandra Amoroso. Invitata da Silvia Toffanin per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera, la cantante lanciata da Amici si è soffermata a parlare di Buddy, il cane che ha perso da poco. E Sandrina non è riuscita a trattenere le lacrime: questa perdita le ha cambiato per sempre la vita. La pupilla di Maria De Filippi ha perso l’animale dopo aver pianto la morte della nonna, avvenuta a causa di una grave malattia. Insomma, il 2018 non è iniziato nel migliore dei modi per l’Amoroso, che è sempre circondata dall’affetto della famiglia e dei suoi fan. “Lo so che era un cane, ma Buddy per me era tutto” ha spiegato Alessandra tra le lacrime.

Cosa ha detto Alessandra Amoroso sul cane Buddy

“Ho perso mia nonna per una malattia e mi sfogavo con il mio cane. Lui mi ascoltava sempre ma poco dopo è venuto a mancare anche lui“ ha fatto sapere Alessandra Amoroso a Verissimo. “Buddy mi è stato accanto in momenti difficili e l’ho portato anche in tour. È morto giovane, aveva solo cinque anni. Non mi riprenderò più dalla sua morte, è uno squarcio nel mio cuore” ha aggiunto l’artista pugliese.

Alessandra Amoroso sta lavorando al nuovo album

Sebbene afflitta da questi dolorosi lutti, Alessandra comincerà a lavorare presto al suo nuovo disco, che dovrebbe uscire entro il 2019. Dopo l’ottimo successo di Vivere a colori, l’Amoroso si è presa una pausa per dedicarsi al fidanzato Stefano e alla famiglia.