Alessandra Amoroso lascia Amici: il messaggio della cantante

Perché Alessandra Amoroso ha lasciato Amici? Le parole della cantante dopo l’ultima puntata

Alessandra Amoroso termina il suo lavoro ad Amici. La cantante salentina ha preso parte nella commissione esterna del talent per quattro puntate e ci tiene a ringraziare tutti anche sui suoi canali social. “Finisce qui una bella esperienza! Io impacciatissima come al solito ma ci ho messo tutta me stessa,credetemi!” scrive Alessandra Amoroso. La prima a cui vuole dire il suo grazie è la sua “mamma famosa” Maria De Filippi: “Grazie Maria per avermi dato questa possibilità cioè, di stare accanto e sostenere dei giovani talenti”. La Amoroso che si è sempre definita “sorella maggiore” dei ragazzi e non giudice continua a scrivere parlando dei concorrenti: “Non avrei mai avuto il coraggio di giudicarli perché io non sono nessuno e soprattutto non mi sento nessuno”.

Alessandra Amoroso: “Mi sono sentita di nuovo quella tuta addosso”

“Anzi appena ho rimesso piede nello studio mi sono sentita di nuovo quella tuta addosso” scrive Alessandra Amoroso. “Faccio un grande in bocca al lupo a tutti loro… Fuori c’è un mondo che vi aspetta e delle persone che non vedono l’ora di abbracciarvi! Potete piacere e non ma abbracciate e credete a quelle persone che vi sosterranno e che vi staranno accanto perché saranno loro la vostra forza!”. Alessandra Amoroso chiude il suo post ringraziando tutto lo staff di Amici e la sua immancabili Big Family: “Grazie per esserci stati sempre”.

Amici: l’Amoroso saluta la commissione esterna

Sembra proprio che dovremo fare a meno dell’allegria e semplicità di Alessandra Amoroso nella giuria esterna di Amici. Non sono stati ancora chiariti i motivi dell’assenza della cantante ma parte che siano degli impegni esterni legati al suo lavoro. Infatti, nel mese di Maggio uscirà un nuovo singolo con i Tiromancino.