Alessandra Amoroso, cosa fa stasera ad Amici: nel 2009 fu lei la vincitrice

Alessandra Amoroso torna ad Amici 2018: cosa farà stasera da ospite dell’ultimo serale

Alessandra Amoroso torna ancora una volta ad Amici 2018. Ragion per cui, in queste ore, i fan della cantante non fanno altro che chiedersi: cosa farà stasera da ospite dell’ultimo serale? Ebbene, questa sera per l’attesa finale del talent show di Mediaset l’interprete di canzoni come “Comunque andare” si esibirà in diretta insieme ad Einar Ortiz. Stiamo parlando di uno dei quattro finalisti che si contende il titolo di vincitore di questa edizione numero 17, insieme ad Irama, Carmen Ferreri e Lauren Celentano. Così, la Amoroso rifarà capolino nel programma di Maria De Filippi. Dopo che ha lasciato la trasmissione alla quarta puntata, la cantante tornerà a far visita allo show dalle ore 21.10 di oggi.

Amici, nel 2009 fu Alessandra Amoroso la vincitrice: in finale strappò la vittoria a Valerio Scanu

Stasera Alessandra Amoroso torna ad Amici 2018, anche a distanza di circa dieci anni dalla sua vittoria. Stiamo parlando della finale che nel 2009 (con esattezza: il 24 marzo) la incoronò vincitrice dell’ottava edizione. In quel caso, si trattò di un’ultima puntata “al cardiopalma”, per cui l’interprete dell’allora inedito “Immobile” riuscì a strappare il trionfo a Valerio Scanu, quell’anno arrivato secondo in classifica. Quello fu anche l’anno in cui la Amoroso diede inizio alla propria carriera da professionista, anche emozionando tutti nell’edizione serale per lei più importante.

Amoroso lavora al suo nuovo album: l’uscita è prevista nel 2018

Del resto, che stasera Alessandra Amoroso torni ad Amici 2018 per la finale sembra quasi un grosso regalo che la cantante concede a Maria De Filippi. In questo periodo, infatti, la Amoroso è molto occupata: sta preparando il suo nuovo album, in uscita nel 2018, e una sorpresa per i suoi primi 10 anni di carriera.