Aldo, Giovanni e Giacomo hanno litigato? La verità sul trio comico

Sarà vero che Aldo, Giovanni e Giacomo hanno litigato? La verità raccontata da Giovanni Sterzi

Sul perché Aldo, Giovanni e Giacomo siano spariti dalla scene, ultimamente, si sono interrogati in molti. Questa situazione, di fatto, ha anche portato alcuni a chiedersi: ma Aldo, Giovanni e Giacomo hanno litigato? A rispondere questa domanda, però, c’ha pensato proprio Giovanni Sterzi, membro del trio comico amatissimo dal pubblico. Intervistato dal settimanale Oggi, infatti, l’attore ha smentito ogni voce riguardante un possibile litigio tra lui, Aldo e Giacomo. In esclusiva, inoltre, ha anche aggiunto che presto un nuovo film dovrebbe riportare i tre sul grande schermo.

Giovanni Sterzi: “Con Aldo e Giacomo nessun litigio”

Da diversi mesi sul web e nei giornali si parla di un possibile scioglimento del trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. A tal proposito, però, Giovanni Sterzi ha dichiarato: “Abbiamo deciso di prenderci un anno e mezzo – due dove ognuno fa un po’ quello che vuole […] due anni sabbatici e poi si ritorna in pista”. Tra i loro progetti, infatti, c’è un nuovo film. “Dovrebbe uscire per febbraio 2020” afferma Sterzi “Ma non abbiamo scritto ancora niente”. Quindi nessun litigio? “Non ci sono state rotture tra noi” ribadisce il comico “L’amicizia è rimasta c’è solo stata una pausa lavorativa fisiologica. Tutto qui”.

Aldo, Giovanni e Giacomo a un passo dall’addio definitivo? Gli ultimi sviluppi

Tanto si è parlato dell’allontanamento dalle scene del trio formato da Aldo Giovanni e Giacomo. Molti, addirittura, erano pronti a scommettere sul loro imminente scioglimento. Adesso, però, con la notizia del nuovo film e le parole di Giovanni Sterzi le cose sembrerebbero essere ritornate al loro posto. Nessuna crisi o rottura, né tanto mano un addio definitivo. I fan di Aldo, Giovanni e Giacomo possono tirare un sospiro di sollievo, presto potranno rivedere i loro beniamini nei principali cinema italiani.