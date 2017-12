Alda D’Eusanio: età, marito, carriera, vita privata e altre curiosità

Alda D’Eusanio: quanti anni ha, carriera e vita privata

Alda D’Eusanio è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Nata a Tollo, in provincia di Chieti, in Abruzzo, il 14 ottobre del 1950, ha 67 anni. Dopo essersi laureata in sociologia, il 9 giugno del 1988 è diventata giornalista professionista e ha iniziato la sua carriera nel mondo della tv. Tra i tanti programmi da lei condotti ricordiamo TG2 Stanotte e il TG2 delle 19,45, oltre a L’Italia in diretta, Domani è un altro giorno, Batticuore, Un pugno o una carezza, Qualcosa è cambiato, Il malloppo, Ricomincio da qui, Ricominciare e Ci vediamo domenica. La D’Eusanio è stata anche ospite in varie trasmissioni televisive, sia di Rai, sia di Mediaset. Domenica in, Torto o ragione? Il verdetto finale, Domenica Live, Pomeriggio Cinque, La vita in diretta e Le amiche del sabato.

Alda D’Eusanio: tutto sulla giornalista e conduttrice televisiva

Tra i programmi televisivi da lei condotti, quella per il quale tutti la ricordano è Al posto tuo. Si tratta di un talk show che propone storie non reali, ma fatte passare come tali, tanto che alla conduttrice sono stati attribuiti diversi appellativi, tra cui Regina dei tarocchi tv o Regina delle bufale. Tuttavia, Alda è riuscita a vincere una causa giudiziaria per diffamazione intentata nei confronti di un ragazzo che aveva dichiarato a Striscia la notizia di aver taroccato una storia che era stata raccontata nel programma. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è stata sposata con Gianni, professore di sociologia, fino a quando è morto, nel 1999.

Alda D’Ausanio: l’incidente della giornalista

Non tutti sanno che la giornalista è stata vittima di un grave incidente. Il 24 gennaio del 2012 è stata travolta da una motocicletta mentre attraversava la strada poco fuori dalle strisce pedonali in Corso Vittorio Emanuele a Roma. In quell’occasione si è procurata una frattura occipitale e diverse emorragie. La conduttrice è stata subito ricoverata al Policlinico Gemelli della capitale, ma è stata in coma e ha dovuto intraprendere un percorso di terapia riabilitativa neurologica.