Alda D’Eusanio contro la Rai: frecciate di fuoco su Al posto tuo e Vita in Diretta

Alda D’Eusanio contro la Rai: “Hanno fatto di me carne di porco. Il posto tuo me l’hanno tolto!”

Ospite oggi a Belve, Alda D’Eusanio torna a parlare della Rai. Intervistata sul Nove da Francesca Fagnani, la conduttrice televisiva commenta così il suo rapporto con la TV di Stato. Alla domanda “Lei in Rai un po’ ne ha combinate eh!“, la giornalista replica in questo modo: “No, non è che ho combinato, semplicemente se c’era da mandare a fan*ulo un direttore, ce lo mandavo. Per cui hanno fatto di me carne di porco. Serviva Il posto tuo che andava bene per un altro conduttore? Me lo hanno tolto!“. E’ del tutto evidente che la D’Eusanio si riferisca a Al posto tuo, il programma da lei presentato dal 1999 al 2003 nel pomeriggio di Rai2, salvo poi essere affidato successivamente alle presentatrici Paola Perego e Lorena Bianchetti. La trasmissione fu poi chiusa definitivamente nel 2006, dopo che per anni fece da diretto competitor a Uomini e Donne su Canale5.

Alda D’Eusanio “cacciata” dalla Rai dopo l’ospitata a La Vita in Diretta? “La Tarantola ha dato ordine di non invitarmi mai più”

A Belve Alda D’Eusanio commenta anche l’episodio della presunta “cacciata” dalla Rai dopo una discussa ospitata a La Vita in Diretta. Ospite nel 2003 di Paola Perego e Franco Di Mare, la conduttrice televisiva parlò di “non vita” mentre in collegamento c’era un ragazzo gravemente disabile. In quel caso, la Rai si scusò per le dichiarazioni e si dissociò da quanto accaduto in trasmissione. Oggi, a distanza di svariati anni, questo il commento della diretta interessata sulla vicenda. “La Tarantola, presidentessa della Rai, ha dato l’ordine a tutti i capi struttura e direttori di rete di non invitarmi mai più! (…)“. Così fa sapere la giornalista che, intervistata sul canale 9, ricorda anche di aver chiesto scusa alla famiglia del ragazzo con una lettera e di come le sue parole fossero più un appello pubblico a sua madre in tv che un attacco all’ospite in collegamento.

Alda D’Eusanio ospite stasera a Belve su Nove

Queste le dichiarazioni più importanti tratte dall’intervista integrale ad Alda D’Eusanio che Nove trasmette venerdì 22 giugno 2018 all’interno del programma Belve. Stasera, infatti, dalle ore 22.45 la D’Eusanio è ospite della Fagnani dopo che nel 2012 l’ex volto Rai fu falciata da una moto, finendo in coma.