Alberto Mezzetti: la novità de L’Isola e i commenti sul “trash” del GF

Grande Fratello: Alberto Mezzetti sbarca a L’Isola dei Famosi e diventa attore?

Da ultimo vincitore di Grande Fratello, Alberto Mezzetti sogna in grande. Dopo aver vinto un premio di 100.000 euro, l’ex modello soprannominato il “Tarzan di Viterbo” ora guarda lontano. In futuro, oltre a ripagare alcuni debiti gli piacerebbe prendere parte ad un nuovo reality show e provare a metter piede su qualche set cinematografico. A rivelarlo è lo stesso 36enne, intervistato sulle pagine de Il Giornale di oggi, mercoledì 5 giugno 2018. Rispondendo alla domanda “Come vede il suo futuro?“, Alberto fa così sapere: “Mi piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi. E poi, magari, diventare attore“. Nel frattempo, ci tiene anche a dire, “(…) resto sotto contratto con Endemol fino al 31 dicembre” e “mi auguro di poter guadagnare qualche euro con le serate in discoteca“. Dunque, Mezzetti prende così, a quanto pare con filosofia e senza darsi troppe arie, gli strascichi positivi della vittoria al GF 15. Vittoria arrivata secondo lui per un motivo ben preciso: “Rispetto agli altri coinquilini – dice – ho rappresentato un buon esempio e, quindi, dentro di me mi sentivo il vincitore. Alla fine gli spettatori mi hanno premiato per la simpatia, sincerità, semplicità e spontaneità“.

Alberto Mezzetti: i commenti su tutto il “trash” del Grande Fratello 2018

Nell’intervista, Alberto Mezzetti commenta anche quanto accaduto al Grande Fratello 2018, dai media definita come una delle edizioni più “trash” del reality. Accuse che hanno portato ad un ritiro degli sponsor di product placement. Anche su questo il “Tarzan di Viterbo” ha le idee chiare, definendo la presa di posizione delle aziende “una scelta lecita“, “che condivido“. Edizione di GF in cui è scoppiato anche il coca-gate, smentito più volte dal programma. A smentire che qualcosa sia circolato in Casa è anche il vincitore di quest’anno: “No, assolutamente falso. Ne avrei parlato se fosse stato vero. L’unica droga consumata sono state le sigarette di tabacco!“. Ancora, il commento sul momento in cui Baye Dame punta la “pistola” alle tempie di Aida Nizar (gesto mimato con le mani): “Indecoroso! Una scena del genere non andrebbe mandata in onda in prima serata. Lo dico chiaramente: per me, sarebbe stato più saggio censurarla“. Quindi, il giudizio, forse meno incisivo, a proposito della scritta “sessista” posta sulla maglietta a quanto pare indossata da Luigi Favoloso: “In quel caso ha sbagliato. E’ stato un atto di debolezza. Il rispetto degli altri non deve mai essere messo in discussione“.

GF 2018: Alberto Mezzetti critica Aida Nizar e Angelo Sanzio

Favoloso che però Alberto Mezzetti “salva” dalle critiche più dure, riconoscendolo come uno dei compagni di viaggio con cui meglio si è trovato al GF 2018, insieme a Veronica Satti e a Simone Coccia. Critiche che invece Alberto riserva sia ad Aida Nizar sia ad Angelo Sanzio. Per Alberto, infatti, la spagnola è “una donna prepotente e indisponente” con un “egocentrismo insopportabile“, mentre il “Ken umano italiano” nella Casa “era eccessivo, sempre sopra le righe” e “con i suoi atteggiamenti provocatori ha infastidito tutto il gruppo“.