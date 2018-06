Il fisico di Alberto Mezzetti: ecco come si mantiene in forma il vincitore del Grande Fratello 15

Alberto Mezzetti ha incantato tutti con il suo fisico muscoloso e in forma. Al Grande Fratello 15 le telespettatrici non sono rimaste indifferenti davanti a cotanta bellezza. Ma come e quanto si allena il vincitore del GF? Ha un preciso rituale? Forse un segreto di bellezza? Certo che sì! Com’è prevedibile, il Tarzan di Viterbo cura con attenzione il suo corpo. L’imprenditore segue un allenamento con costanza e presta un occhio di riguardo all’alimentazione. Che è sempre sana e genuina. Ma due volte alla settimana Alberto mangia solo determinati alimenti in modo tale da depurarsi e far crescere ancora di più i suoi muscoli.

Il segreto di bellezza di Tarzan è a tavola

“Cammino tanto, tantissimo, e bevo cinque litri di acqua al giorno. E ho un segreto: due giorni alla settimana mangio solo verdure e legumi, sia a pranzo sia a cena. In questo modo consento al mio corpo di depurarsi e ai muscoli di crescere”, ha confidato Alberto Mezzetti al settimanale Di Più. E con il suo fisico perfetto l’ex gieffino spera presto di sbarcare ad Hollywood. Dopo aver gestito due negozi di abbigliamento, Alberto possiede ora un centro scommesse a Viterbo. Ma è pronto a mollare tutto per inseguire il suo sogno di attore.

Alberto Mezzetti vuole diventare attore

“A venti anni ho fatto il modello Londra, parlo un inglese perfetto. Mi piacerebbe iniziare a recitare, prima in Italia e poi all’estero. Hollwyood è il sogno. Per adesso, ho deciso di iniziare a studiare dizione. Poi vedremo”, ha detto Alberto che, grazie al reality show di Canale 5, ha vinto centomila euro.