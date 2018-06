Alberto Mezzetti, dopo il GF l’Isola dei Famosi? Parla l’ex gieffino

Alberto Mezzetti, dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi? La rivelazione dell’ex gieffino

Il vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello ha un grande sogno del cassetto. Dopo aver trionfato al reality-show di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso, Alberto Mezzetti pare avere le idee chiare sul suo imminente futuro. A quanto pare, il giovane di Viterbo non ha assolutamente intenzione di abbandonare immediatamente il piccolo schermo. Seppur non sappia bene se riuscirà mai ad entrare in tutto e per tutto nel mondo dello spettacolo, Tarzan pare già essere pronto ad un nuovo reality. Nell’intervista rilasciata all’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il super biondo ha dichiarato che le piacerebbe molto prendere parte all’Isola dei Famosi.

Grande Fratello, Alberto Mezzetti pronto per l’Isola dei Famosi: l’ultima dichiarazione

Alberto dichiara: “Ora magari mi piacere partecipare a L’Isola dei Famosi.” Parlando poi del suo futuro televisivo, il giovane Tarzan pare non avere ancora le idee chiarissime. “Gli orizzonti sono per chi li sa guardare. La fama può arrivare in un giorno. Gli italiani scegliendo me hanno votato il buon esempio, la persona positiva, educata e coraggiosa. Quello che succede nella Casa è realtà, ciò che avviene nella vita di tutti i giorni.” Insomma, ancora una volta, Mezzetti ha ribadito di essere sempre stato sé stesso e di non aver mai agito di strategia. Tra tutti gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia, il biondo è convinto che continuerà a vedere e sentire Simone Coccia: “Con me è stato protettivo.”

Alberto Mezzetti si svela dopo il Grande Fratello: la verità su come userà il montepremi

Come già dichiarato altre volte, Alberto ha riconfermato di voler utilizzare il montepremi vinto per risanare tutti i debiti. Nel corso degli anni, l’ex gieffino ha fatto da garante per alcuni prestiti finiti male e ora vuole rimettere a posto tutte le carte. Per ora non ci resta che attendere e capire cosa ne sarà del bellissimo Mezzetti.