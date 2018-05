Alberto Mezzetti su tutte le furie contro Aida e Luigi: Nizar piange

Grande Fratello, Alberto Mezzetti infuriato con Aida e Luigi: piccola lite in Casa

I concorrenti del Grande Fratello 2018 si stanno davvero divertendo nel vedere i siparietti di Luigi e Aida. A quanto pare, i due sembrano essere più simili di quanto si poteva pensare. Dopo le liti della scorsa settimana, Favoloso ha deciso di prendere in altro modo gli atteggiamenti della spagnola. Anche con moltissima ironia, l’ex fidanzato di Nina Moric si sta avvicinando sempre di più all’ultima arrivata scherzandoci, prendendola in giro molto velatamente e affrontando tutto con grande ironia. A quanto pare, il nuovo e inaspettato legame tra la Nizar e il giovane ragazzo sta infastidendo Alberto. Mezzetti ha preso le distanze da colei che sembrava essere sua amica a causa di svariati motivi.

Aida e Luigi si divertono insieme al Grande Fratello 2018: Alberto non ci sta

Aida e Luigi hanno trovato il modo per andare d’accordo, ma il loro atteggiamento non sembra convincere Alberto. Il ragazzo di Viterbo è convinto che la spagnola sia solo un’arrivista e che faccia un’ottima coppia con Favoloso perché crede che sia falso come lei. Mezzetti non pare sopportare né la spagnola né quello che sembra essere il suo nuovo amico. Tarzan non si è trattenuto e ha espresso la sua negativissima opinione nei confronti dei due senza alcun timore. In tutto ciò, gli altri ridevano e sembravano essere dello stesso parere del giovane. Dopo un primo momento di leggero caos, in cui c’è stato un confronto anche tra la spagnola e Lucia Bramieri, Aida si è sfogata con Luigi, Mariana ed Angelo.

Aida piange dopo la lite con Alberto e il confronto con Lucia: Luigi la difende, è sincero?

La Nizar è finita nuovamente in lacrime. La donna non comprende come tutti i concorrenti siano felici quando viene attaccata e provocata e come si scaglino contro tutti quelli che invece provano a dirle qualcosa di carino. Di fronte a tale atteggiamento, Aida non è riuscita a trattenere le lacrime e si è sfogato con Favoloso, Mariana ed Angelo. A quanto pare, anche secondo i tre giovani sono altri i veri provocatori della Casa più spiata d’Italia.