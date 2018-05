Alberto al Grande Fratello ci prova con Mariana, Aida gelosa

Alberto al Grande Fratello si avvicina a Mariana, Aida Nizar gelosa

Alberto al Grande Fratello ci prova con Mariana. Il concorrente ha fatto un massaggio molto sensuale alla ragazza, la quale si è lasciata trasportare. Ma quando i due vanno insieme in confessionale, Tarzan rivela che, secondo lui, lei sta scappando. Mariana nega questa affermazione. Alberto, però, appare convinto della sua idea e rivela che la gieffina cerca di sfuggire alle emozioni. Dunque, il concorrente sta tentando di conquistare Mariana, ma senza avere qualche risposta positiva. Le sue intenzioni appaiono chiare, anche mentre ne parla con gli altri compagni. Intanto, la Falace ammette che se Alberto si tagliasse i capelli la situazione potrebbe cambiare. Non solo, la gieffina si fa ancora più avanti rivelando di essersi ricreduta di averlo bloccato su Instagram. A questo punto, gli altri concorrenti chiedono ulteriori spiegazioni. Mariana ammette di aver bloccato Alberto sul noto social. Già prima di entrare dentro la Casa, il gieffino ci aveva chiaramente provato con la Falace. Ora non può lasciarsi sfuggire questa grande occasione di averla accanto in questa esperienza.

Grande Fratello, Mariana cederà al corteggiamento di Alberto?

Alberto in confessionale ammette di aver scritto a Mariana qualche tempo prima di entrare nella Casa. Ancora nessuno dei due sapeva che sarebbe diventato un concorrente del noto reality. Il gieffino afferma di averla notata su Instagram, poiché le piacciono molto le bionde. Dopo di che le ha scritto: “Hola”. Tarzan ammette che solitamente si comporta così sui social. Quando non ottiene risposta inizia a fare qualche domanda. Proprio per tale motivo, Mariana ha deciso di bloccarlo. Alberto crede che la Falace si stia trattenendo molto perché non vuole lasciarsi andare con le emozioni. Dunque, sta nascendo una nuova coppia? Dopo Lucia e Filippo, anche Alberto e Mariana potrebbero iniziare una storia d’amore nella Casa. Ma la presenza di Aida Nizar potrebbe complicare tutto.

Aida al Grande Fratello appare gelosa, ma Alberto la respinge

Aida appare gelosa di fronte all’avvicinamento di Alberto nei confronti di Mariana. La concorrente spagnola ha subito mostrato il suo disappunto e ne ha parlato con l’amico. Ricordiamo che il gieffino è stato il primo a mettersi dalla parte della Nizar durante le accese discussioni che l’hanno vista protagonista. Questo gesto ha portato Aida ad avvinarsi sempre di più ad Alberto. Quest’ultimo, però, ha già respinto la Nizar, alla quale ha dichiarato di non essere attratta da lei.