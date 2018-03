The Voice, Albano e Romina hanno inventato il nome Ylenia per la figlia scomparsa?

Un curioso aneddoto ha monopolizzato l’attenzione durante la prima puntata della nuova edizione di The Voice. Albano Carrisi ha fatto sapere ad una concorrente di nome Ylenia di aver inventato lui quel nome insieme all’ex moglie Romina Power. Un nome che i due hanno dato alla loro figlia primogenita, Ylenia Carrisi, scomparsa negli Anni Novanta e di cui non si hanno più tracce da tempo. Ma davvero Albano e Romina hanno inventato questo nome? La domanda ha fatto il giro dei social network è la risposta è sì. O meglio, i cantanti sono stati i primi a portare la variante Ylenia con la Y in Italia. Prima della nascita della figlia di Albano, avvenuta nel 1970, nel nostro paese esisteva solo la variante classica, quella con la I. Grazie alla popolarità dell’artista di Cellino San Marco e della moglie, il nome Ylenia ha preso piede pure nel Belpaese.

Albano ricorda la figlia Ylenia a The Voice

Ad ogni modo, il ricordo di Ylenia sul palco di The Voice ha commosso tutti i fan del cantante pugliese. Nonostante tutto Carrisi continua a ricordare la figlia scomparsa nel 1994 negli Stati Uniti. Com’è noto, la giovane è scomparsa all’età di 23 anni. Il suo corpo non è mai stato ritrovato e per anni Albano e Romina l’hanno cercato invano. Poi nel 2014 Carrisi ha ottenuto la dichiarazione di morte presunta dal tribunale di Brindisi. Ma l’attrice americana non si è mai arresa del tutto alla scomparsa della figlia e proprio di recente si è lasciata andare ad uno sfogo social su Instagram. “Dov’è Ylenia? E dove sono le centinaia di ragazze che scompaiono a New Orleans. Perché niente è stato fatto per fermare questo” ha scritto la figlia di Tyron Power.