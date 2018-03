Albano e Romina Power torneranno insieme? Dietro le quinte separati: la verità sul loro rapporto

I nostalgici della coppia formata da Albano e Romina Power dovranno accontentarsi di vedere i propri beniamini insieme solo sopra il palco a cantare. I due, infatti, seguiti dallo staff di Chi, la loro unione l’hanno palesata solo sul palco, in Germani, agli spettatori presenti al loro concerto. Spente le luci dei riflettori, secondo quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, Albano e Romina sono invece tornati ad essere una coppia di coniugi separati, nel matrimonio come nella vita. A chi, dunque, si chiede ancora se mai Albano e Romina Power torneranno mai insieme il giornale, oggi, sembrerebbe essere in grado di rispondere. I fan della Lecciso, così come Loredana stessa, possono tornare a dormire a sogni tranquilli: nessuna complicità sospetta o ritorno di fiamma sembrerebbe esserci tra i due cantanti.

Albano e Romina Power: “Nessun momento di svago condiviso”

Come riportato nell’ultimo numero di Chi, “La realtà è molto lontana da quella sintonia e da quell’intreccio emotivo che il duo riesce a creare sul palco”. Per quale motivo? Perché Albano e Romina, secondo il settimanale, “Una volta che si chiede il sipario, sembrano chiudere anche ogni punto di contatto”. Nello stesso articolo, inoltre, è possibile leggere che trasferimenti in auto, colazione, pranzo e cena sono tutti momenti che la coppia parrebbe non voler condividere insieme. Albano e Romina Power, dunque, ad oggi continuano ad essere un coppia di ex.

Albano e Romina Power: le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso

L’avvicinamento di Albano e Romina Power molto ha fatto chiacchierare gli appassionati di gossip negli ultimi tempi. Al tal proposito, inoltre, si è espressa più volte anche Loredana Lecciso che, nella sua ultima ospitata a Domenica Live, ha dichiarato: “Sono in una fase di grande solitudine utile. Sto cercando di ritrovare i miei equilibri. È un periodo molto razionale […]Voglio stabilire e mantenere il rapporto di grande rispetto e amicizia, valori, che ci hanno legato. Voglio molto bene ad Al Bano, ma in questo momento, amo me stessa”.