Albano, tra Romina e la Lecciso spunta Madre Mia: le ultime notizie

Albano: “Quando conobbi Romina, mia mamma non era contenta. Si arrese solo dopo il matrimonio”

Le ultime notizie su Albano e Romina Power provengo dritte dritte da una recente intervista rilasciata dal cantante. Interpellato da Il Giornale, il cantautore di Cellino San Marco replica così alla domanda “Le sue turbolenze familiari fanno ancora parlare. Cosa dice sua mamma?”. “Quando conobbi Romina – racconta Al Bano intervistato -, sul set di un film, nel 1967, mia mamma non era contenta. Temeva gli americani e il loro divorzio facile. Si arrese solo dopo il matrimonio“. Rispondendo al giornalista che gli pone l’interrogativo, è chiaro che l’artista pugliese si riferisca alle nozze con la figlia di Tyrone Power celebrate il 2 luglio 1970 e al rapporto d’amore da cui sono nati i loro quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Al Bano: “Loredana Lecciso? Nei confronti di mia madre è stata sempre una signora, benché non godesse del suo favore”

Nell’intervista in questione, Al Bano commenta anche le ultime notizie riguardanti Loredana Lecciso. Replicando alla domanda riferita al rapporto dell’ex compagna con mamma Jolanda, Mr Carrisi così dice: “Con Loredana fu la stessa musica, ma in tutta onestà, lo dico oggi che la storia con lei è finita, non ha mai detto nulla di male su mia madre. Loredana è una donna molto intelligente, nei confronti di mia madre è stata sempre una signora, benché non godesse del suo favore“. Queste le recenti dichiarazioni fatte dall’interprete di “Felicità”, dopo che recentemente i due si sono lasciati – tanto nella vita privata, quanto in diretta televisiva – ed in seguito ad un relazione durata svariati anni dalla quale sono nati anche i loro due figli: Jasmine e Al Bano Jr (detto “Bido”).

Albano Carrisi e mamma Jolanda insieme in Madre Mia

Insomma, queste le ultime notizie con cui Albano Carrisi commenta i rapporti delle due ex partner con mamma Jolanda Ottino. La mamma, che ha 95 anni di età, sarà peraltro protagonista insieme allo stesso Al Bano di una novità televisiva. Sarà, infatti, dedicata a lei Madre Mia, la docu-fiction in due puntate che Mediaset manderà in onda domani, domenica 10 e domenica prossima, 17 giugno 2018, in prima serata su Rete4 (ore 21.20 circa). Madre Mia è condotta dal giornalista Luigi Galluzzo, vede schierati come special guest tanti ospiti (da Lino Banfi a Mara Venier, da Michele Placido a Orietta Berti, passano per Toto Cutugno e Roby Facchinetti) e racconta la vita della “donna più importante della mia vita“, così come la definisce il cantante.