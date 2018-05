Albano ufficialmente nonno: la figlia Cristel ha partorito

AlBano Carrisi è diventato nonno per la prima volta: la figlia Cristel ha partorito

Albano è diventato nonno. Cristel Carrisi, figlia del cantante e di Romina Power ha partorito. L’annuncio ufficiale è arrivato in diretta TV la sera di giovedì 10 maggio. A darlo è stato il conduttore di The Voice of Italy 5, programma di Rai2 a cui l’artista di Cellino San Marco partecipa come coach.

Al Bano nonno: l’annuncio di Costantino Della Gherardesca a The Voice 2018

Queste le parole usate da Costantino Della Gherardesca durante la finalissima di The Voice 2018. Scusandosi ironicamente con la presentatrice Barbara D’Urso, “Costa” ha così fatto sapere ai telespettatori di Rai2: “Stasera ho io uno scoop. Oggi Al Bano è diventato nonno per la prima volta. Un applauso ad Al Bano e al suo nipotino“. Il nome del bambino pare sia Kay, mentre il cognome è Luksic, come quello di papà Davor.

Il primo commento di Albano da nonno

Poco dopo l’annuncio, in prima serata su Rai2 c’è anche stato il primo commento di Albano da nonno. Il cantante ha stemperato l’emozione del momento rivolgendosi così ai presenti in studio e ai telespettatori da casa: “Mi sento nonno per la prima volta. Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! E’ una emozione bellissima“.