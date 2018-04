Perché Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati: la telefonata scontro a Storie Italiane di Eleonora Daniele

È ufficiale: Albano e Loredana Lecciso non stanno più insieme. Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, la conferma definitiva è arrivata dal cantante di Cellino San Marco a Storie Italiane. Il giudice di The Voice è intervenuto nel programma di Eleonora Daniele in collegamento telefonico. Carrisi ha chiarito di essersi lasciato con la madre dei suoi figli più piccoli, Yasmine e Bido, e che il motivo della rottura non è di certo l’ex moglie Romina Power. Nel corso del collegamento è sopraggiunta la telefonata della Lecciso: è immediatamente scoppiata la lite in diretta con Albano.

La telefonata di Albano e Loredana Lecciso a Storie Italiane

A Storie Italiane si stava parlando dell’ospitata di Albano e Romina a Ballando con le Stelle, quando Carrisi è intervenuto per difendersi da chi lo ha accusato di essere ambiguo circa la propria vita sentimentale. “Io sono stato sempre onesto. La signora Loredana se ne è andata nel mese di dicembre per fatti suoi, e lei lo sa bene, scaricando su di me il fatto che se ne è andata via per Romina, ma non è vero. Ci sono delle cose e Loredana le sa, se ha voluto cavalcare la tigre sia un po’ più chiara”, ha detto Albano in sua difesa.

Il cantante ha aggiunto: “Sono successe delle cose e il traguardo del matrimonio si è allontanato sempre di più e non c’entra Romina. Sia ben chiaro. Qui siamo stati tutti male, al fianco di Loredana ci sono stato io non voi. Se certi gesti si fanno non è per ambiguità ma perché succedono cose gravi e non le dirò. E sono stufo di questo straparlare su questo argomento che serve a fare audience. Noi siamo sempre stati degli onesti lavoratori dello spettacolo”.

Loredana Lecciso si difende dalle accuse di Albano

Albano ha poi concluso: “Loredana se n’è andata nel mese di dicembre, ha fatto la sua scelta che io rispetterò, come ho rispettato quella di Romina quando se n’è andata in America. Purtroppo questa storia non è andata come io desideravo che andasse, i figli adesso sono cresciuti grazie a Dio e indipendenti, sono più tranquillo. Non ci vediamo da due mesi e mezzo e andrà avanti così ancora ma voglio che si sappia chiaramente che non sono né sarò mai ambiguo. Con Romina c’è un grande rapporto di rispetto e sul lavoro ci troviamo perfettamente bene”.

Loredana Lecciso ha alzato la cornetta per replicare all’ex compagno in diretta, ma Carrisi ha subito riattaccato il telefono: “Vi lascio la Lecciso, grazie”. “Questa telefonata me la sarei risparmiata per ovvi motivi ma è doverosa nei confronti dei miei figli e di me come donna, posso solo dire che voglio un gran bene a quest’uomo. Al Bano ti voglio veramente bene, aiutiamoci. Arrivederci a tutti”, ha detto Loredana e Eleonora Daniele.

Albano Carrisi furioso con Loredana: non si vedono da mesi

Appena la telefonata di Loredana Lecciso a Storie Italiane è terminata, ha richiamato Albano Carrisi che ci ha tenuto a precisare il motivo del suo comportamento: “Ormai io e lei ci siamo lasciati al punto tale che non voglio neanche sentirla al telefono per questo periodo e non per Romina, ma per un fatto mio. Ho voglia di vederci chiaro per il mio futuro”.