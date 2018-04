Albano e Romina sono tornati insieme: parla Giovanni Ciacci

Albano e Romina di nuovo insieme: la rivelazione di Giovanni Ciacci

Dopo l’addio a Loredana Lecciso, sono molti i fan che sperano di vedere di nuovo insieme Albano e Romina. E, forse, questo sogno è già diventato realtà. Ospite di Casa Signorini il costumista Giovanni Ciacci ha svelato che molto probabilmente i due hanno deciso di riprovarci dopo un lungo periodo di separazione. Il concorrente di Ballando con le Stelle ha scelto insieme a Caterina Balivo di non parlare più della vicenda a Detto Fatto e rispettare dunque la richiesta di Romina Power, ma nel salotto di Alfonso Signorini Ciacci si è lasciato scappare una gustosa indiscrezione. “Io li ho visti dietro le quinte di Ballando con le Stelle quando sono stati ospiti e ho notato i loro sguardi. Quegli occhi non me la raccontano giusta. Per me sono tornati già insieme”, ha assicurato Giovanni Ciacci, esperto di stile e costume. Un’osservazione che rafforza le recenti parole di Loredana Lecciso: ospite di Domenica Live, la pugliese ha parlato di un rapporto cambiato nell’ultimo periodo tra Albano e Romina.

Casa Signorini: Giovanni Ciacci parla del ritorno di fiamma tra Albano Carrisi e Romina Power

“Voglio che Al Bano stia bene, deve sapere che in me non troverà una nemica. Se lui ha trovato un equilibrio in campo sentimentale, io non posso essere che felice. Certo tutto ciò stride con quello che mi diceva fino a poco tempo fa. Lui ha sempre detto al suo pubblico che vedeva Romina come una sorella. Allora avrebbe dovuto arginarla e dire ‘cara sorella rientra nei margini’. Lei doveva stare un passo più indietro, ma non lo ha fatto. È stata una sorella un po’ invadente, quindi io ho dovuto fare un passo indietro”, ha confidato Loredana a Barbara d’Urso. E proprio sulla presenza di Albano Carrisi e Romina Power a Ballando on le Stelle, la Lecciso si è mostrata piuttosto stizzita: “È stata un’uscita prematura, ma non per me, per la famiglia. Avrei capito un’esibizione canora ma non il ballo. Potevano aspettare qualche settimana, avrei avuto il tempo di spiegare come stanno le cose ai bambini”.

Albano e Romina a Ballando con le Stelle: Loredana Lecciso stizzita

Dunque, Albano e Romina sono tornati davvero insieme? Dopo l’intervista a Di Più, il cantante di Cellino San Marco ha scelto la strada del silenzio, mentre l’artista americana ha condiviso una foto di famiglia su Instagram. Non resta che attendere la prossima puntata di questa infinita telenovela…