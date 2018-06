Albano e Romina si risposano? Loredana Lecciso: “Io lo escluderei”

Albano e Romina si sposano di nuovo? No, secondo Loredana Lecciso

Loredana Lecciso è tornata a parlare di Albano Carrisi. Ospite di Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la showgirl ha escluso la possibilità di un nuovo matrimonio tra Albano e Romina. Un gossip che circola da mesi e che sta tenendo su tutte le spine i fan della coppia, che sognano di rivedere gli interpreti di Felicità e Nostalgia Canaglia di nuovo insieme. “Albano si sposerà di nuovo con Romina? Io lo escluderei, ma non entro nel merito”, ha replicato Loredana. La Lecciso non vuole far più parte di questo triangolo amoroso, soprattutto perché l’ultimo periodo è stato davvero complicato per la leccese.

Loredana Lecciso in che rapporti è rimasta con Albano

“Si, sono single ma con tanto affetto per Al Bano, sempre, il mio affetto per lui rimarrà, ci vogliamo veramente bene, anche se a volte non sembrerebbe. Ci lega un forte sentimento: amici, sempre”, ha fatto sapere Loredana Lecciso che ha così svelato in che rapporti è rimasta con il cantante di Cellino San Marco. Al momento Loredana non è in cerca di un nuovo amore e si consola con le amiche. Tra queste anche Francesca Pascale, la compagna di Silvio Berlusconi. “Io credo molto nell’amicizia, sono fortunata ad avere come amica una persona che mi fa felice”, ha puntualizzato Loredana.

Loredana Lecciso è single dopo la storia d’amore con Albano

“Sono un po’ triste…il mio cuore l’ho messo nel freezer, è a meno trenta…”, ha confidato Loredana Lecciso. L’ex compagna di Albano ha poi smentito eventuali partecipazioni a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip. “Si tratta di bufale web”, ha assicurato la donna.