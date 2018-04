Albano e Romina, l’appello della Power: “Smettetela di speculare su di noi”

Albano e Romina: l’appello della Power dopo la rottura con Loredana Lecciso

Dopo la telefonata scontro tra Albano e Loredana Lecciso a Storie Italiane da Eleonora Daniele, Romina Power è scesa in campo per difendere pubblicamente l’ex marito. L’artista americana ha chiesto ai giornalisti e a chi lavora nel mondo del gossip di speculare il meno possibile sulla vita privata del cantante di Cellino San Marco. Soprattutto perché Carrisi ha riscontrato diversi problemi di salute nel corso degli ultimi anni e eventuali scossoni nella vita privata potrebbero aggravare la già delicata situazione del giudice di The Voice.

Il messaggio di Romina Power per l’ex marito Albano Carrisi

“Per favore diamo una tregua ad Albano e creiamo pace e serenità per tutti. Parlo ai cuori dei giornalisti, come se questa fosse la vostra famiglia e non fossimo solo dei personaggi da “spennare”. Ve lo chiedo col cuore in mano, grazie”, ha chiesto Romina Power su Instagram. Il suo appello verrà accolto? I giornalisti smetteranno di parlare di Albano Carrisi e di tutta la sua famiglia? Difficile crederlo: dopo che il cantante ha ammesso di aver chiuso con Loredana Lecciso i gossip su Albano si intensificheranno ancora di più. In particolare saranno in molti a sperare in un definitivo ritorno di fiamma tra Albano e Romina.

Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati dallo scorso dicembre

A Storie Italiane Albano ha confermato la rottura con Loredana Lecciso. “Loredana se n’è andata nel mese di dicembre, ha fatto la sua scelta che io rispetterò. Purtroppo questa storia non è andata come io desideravo che andasse. Non ci vediamo da due mesi e mezzo e andrà avanti così ancora ma voglio che si sappia chiaramente che non sono né sarò mai ambiguo”, ha chiarito l’artista.