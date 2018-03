Albano diventa nonno? “Ho visto la foto ma Cristel non mi ha detto niente”

Albano presto nonno a sua insaputa? La figlia Cristel non ha ancora detto niente al cantante

Intervistato dal settimanale Oggi Albano racconta al giornale dei suoi progetti futuri, dei lavori da portare a termine prima del ritiro dalle scene e della sua vita privata. Quando smetterà di cantare, perchè come spiega lui è il suo corpo che glielo sta chiedendo, si dedicherà alla sua famiglia. Il suo tempo Albano lo dedicherà ai suoi figli, e non solo a quelli avuti da Loredana Lecciso. Parlando, infatti, al cantante di Cellino San Marco gli viene chiesto di Cristel, la figlia avuta dal matrimonio con Romina Power. Da un foto emersa ultimamente, infatti, Cristel sembrerebbe essere incinta. Le voci sulla sua gravidanza sono vere? Presto Albano diventerà nonno?

Cristel Carrisi è incinta? Risponde Albano: “Ho visto la foto ma non mi ha detto niente”

Sulla vita che vorrà condurre una volta che avrà smesso di fare spettacolo Albano non ha dubbi: è alla sua famiglia che dedicherà le sue attenzioni. Questo include anche il bambino in arrivo di Cristel? “Quando si è sposata io pensavo lo facesse perché era incinta, lei mi disse di no”. La stessa, racconta poi Albano, aggiunse anche: “Quando sarà non te lo rovinerò perché tu hai troppi amici giornalisti e rovineresti la sorpresa”. Quindi Cristel Carrisi è o non è incinta? “Suo marito non ama che il privato diventi pubblico. Quindi lei a me non ha detto niente”.

Albano nonno? Al momento il cantante non smentisce né conferma

Il fatto che sua figlia Cristel voglia tenere la sua vita privata lontana dalle luci della ribalta ha spinto Albano a non pronunciarsi sull’argomento. “Ho visto la foto che gira” dichiara il cantante di Cellino riferendosi ad un’immagine diffusasi di recente dove Cristel sembrerebbe mostrare il pancino della gravidanza. “Ma finchè mia figlia non dice qualcosa io non commento” ha aggiunto poi lo stesso “Lei è la madre è suo diritto decidere se e cosa dire”.