Albano arrabbiato: arriva l’appello privato alla Panicucci

Albano arrabbiato e preoccupato per i suoi figli: l’appello alla Panicucci sui gossip che riguardano la sua storia con Loredana Lecciso

Albano annuncia di essere molto arrabbiato e fa un appello privato a Federica Panicucci. A Mattino 5 la conduttrice dichiara di aver ricevuto una chiamata da parte del cantante, il quale non vuole più sentir parlare della sua vita sentimentale legata a Loredana Lecciso e Romina Power. In particolare, negli ultimi giorni è uscita fuori la notizia che Albano si è definitivamente lasciato con Loredana. Quest’ultima avrebbe deciso di lasciare il noto cantante. A quanto pare i gossip nati su Romina e Carrisi sarebbero riusciti a complicare i loro rapporti. Ora Albano rivela che questa situazione che si è creata è abbastanza squallida e assurda. Le ultime interviste da lui rilasciate sono state fatte proprio per mettere un freno a tutti questi gossip. Ma il cantante non ci sarebbe riuscito, visto che non si continua a parlare della fine della sua storia con Loredana. La stessa Romina ha chiesto sui social di dare un po’ di serenità al noto cantante, mettendo dunque da parte i vari gossip. A Mattino 5, però, gli opinionisti precisano che proprio la Power avrebbe più volte aperto le strade a questa situazione con le sue dichiarazioni.

Albano teme per i suoi figli: il cantante cerca serenità

Albano non ci sta e cerca di mettere la parola fine a questa situazione da lui definita “assurda e squallida”. La Panicucci riferisce, dunque, quanto riferito dal cantante. Quest’ultimo si è lasciato con Loredana e il mondo del gossip non riesce a tacere. “Sono preoccupato per i miei figli, temo per loro”. Questo sarebbe il motivo per il quale Albano chiede che si parli di lui solo come cantante e che il resto non venga più raccontato. La Panicucci saluta con molto affetto Carrisi, precisando che è un uomo molto buono e generoso, che ora ha bisogno di vivere con più serenità insieme alla sua famiglia.

Albano non vuole intervenire pubblicamente: il cantante furioso

Parole molto forti quelle di Albano, che vorrebbe mettere a tacere i continui gossip che lo vedono diviso tra Loredana e Romina. La Panicucci afferma, inoltre, di aver chiesto al cantante una chiamata in diretta, ma lui si sarebbe rifiutato. Infatti, Carrisi ha ammesso: “Se intervengo alzo un altro polverone”.