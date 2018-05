Albano: “Dei diciotto anni insieme a Loredana solo tre sono stati felici”

Albano si racconta al settimanale Oggi: il rapporto complicato con Loredana Lecciso e la fine del loro amore

Il continuo botta e risposta mediatico tra Albano e Loredana Lecciso sembra destinato a non placarsi. Del rapporto difficile con la sua compagna il cantante di Cellino San Marco ne ha adesso parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Alle domande fatte sulla Lecciso e su Albano risponde senza troppi giri di parole, lasciandosi andare delle dichiarazioni senza precedenti. Tra di loro, infatti, l’amore sarebbe finito prima della riappacificazione con Romina. Con la Lecciso, però, lui avrebbe comunque continuano a stare insieme per via dei figli. Adesso che sono grandi quindi Jasmine e Bido possono capire meglio e, proprio per questo motivo, lui ormai di rompere definitivamente con Loredana sembrerebbe essere convintissimo.

Albano confessa: “Dei diciotto anni trascorsi con Loredana solo tre sono stati felici”

Loredana Lecciso, spiega Albano, è stata la prima donna dopo Romina a riuscire a suscitare in lui forte emozioni. “Il rapporto con Loredana si è spezzato nel 2005, quando sono stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi” spiega Albano. Lo stesso, poi, rivolgendosi alla giornalista aggiunge: “Ora te lo posso confessare: dei diciotto anni trascorsi con lei solo tre sono stati felici. Avevo già capito che tra me e Loredana esistevano aspettative inconciliabili […] Al ritorno dall’Isola avevo chiare le idee: l’incompatibilità e l’intempestività del suo ‘lo lascio’ mi fecero capire che con Loredana non c’era più futuro. Dal 2005 il nostro rapporto non è più quello di una coppia”.

Albano e Loredana Lecciso: ecco perché sono rimasti insieme nonostante le incomprensioni

Perché Albano e Loredana Lecciso, consapevoli di non stare bene, sono comunque rimasti insieme tutti questi anni? “Per il rispetto dei nostri figli” ha risposto secco Albano “Avevano il diritto di crescere insieme ai loro genitori. Non volevo infliggergli le stesse sofferenze di Cristel e Uga”.