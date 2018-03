Chi è Akash Kumar e quali sono le sue origini: la storia della famiglia del modello di Ballando con le Stelle

Akash Kumar (età 25 anni, altezza 188 centimetri) è uno dei concorrenti più belli di tutte le edizioni di Ballando con le Stelle. Occhi blu, capelli scuri, pelle ambrata e fisico scolpito: un modello che lascia davvero senza fiato. Ma quali sono le origini di Akash? E perché Kumar si definisce italo-indiano-brasiliano? Qual è la storia dell’amico di Francesco Monte? Ebbene, il padre di Akash è un imprenditore indiano che lavora nel settore della pelletteria, mentre la madre è una modella brasiliana. I due si sono conosciuti e innamorati in Italia, a Milano, dove si trovavano entrambi per lavoro. La coppia è poi andata a vivere in India, a Nuova Delhi, dove Akash è nato. Successivamente, quando Akash aveva tre anni, si sono lasciati e la madre dell’indossatore si è stabilita con il figlio a Verona, dove il ragazzo è poi cresciuto.

Akash Kumar è un modello italo-indiano-brasiliano

Verona è da sempre una città importante per Akash Kumar che qui si è diplomato al liceo linguistico e ha instaurato amicizie forti e durature. “Io mi sento molto veronese, parlo bene anche il dialetto” ha confidato il concorrente di Ballando al settimanale DiPiù. Ma Akash ha un legame molto forte pure con l’India, dove si reca ogni anno per andare a trovare la nonna paterna. “Mi sento indiano, oltre che italiano, e sono seguace dell’Induismo, la religione più diffusa in India. Nella mia vita, però, l’India è la radice; l’albero è l’Italia” ha assicurato il giovane.

Akash Kumar lavoro: come ha iniziato a fare il modello

Com’è immaginabile, Akash è entrato nel mondo della moda grazie alla madre. Ha posato per la sua prima campagna pubblicità quando aveva solo sei anni. Poi, da adolescente, ha continuato a fare il modello per i tanti marchi d’abbigliamento che ci sono nel Veneto: Benetton, Carrera, Diesel. Successivamente si è trasferito a Milano per intraprendere una carriera internazionale nel settore. E, dopo aver sfilato e posato per marchi prestigiosi, Akash spera di sfondare come attore. “Sto studiando recitazione. Quando sentirò di essere diventato bravo abbastanza, vorrei trasferirmi a Los Angeles” ha già fatto sapere.

Akash Kumar vita privata: il modello non è fidanzato

Al momento Akash non è impegnato. Non c’è nessuna donna nella sua vita. Ma Kumar sogna una ragazza bella, intelligente e soprattutto in grado di tenergli testa. “Perché io sono un tipo particolare” ha precisato l’indossatore.