Akash Kumar intervista Gossipetv: il nome d’arte Pablo Andreis Romeo, la verità sugli occhi rifatti e “l’amicizia” con Francesco Monte e Andrea Damante

Sono bastate due puntate di Ballando con le Stelle per eleggere Akash Kumar uno dei protagonisti della nuova edizione del varietà di Milly Carlucci. Il modello italo-indiano-brasiliano è al centro di una polemica per via del suo nome (ha fatto brevi apparizioni in altri programmi televisivi quali Temptation Island e Ciao Darwin presentandosi come Pablo Andreis Romeo) e per i suoi occhi, troppo belli per essere veri secondo qualcuno.

Gossipetv ha raggiunto telefonicamente l’indossatore cresciuto a Verona per capire meglio la vita di Akash e il suo trascorso privato e professionale.

Allora Akash, qual è il tuo vero nome? Chi è Pablo Andreis Romeo?

Il mio vero nome è Akash Kumar. Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto. Ma dovevo lavorare – ho dovuto aiutare mia madre a sconfiggere due tumori – e quindi andava bene tutto. Poi ho deciso di usare il mio nome di battesimo e devo dire che da allora la mia carriera nel mondo della moda è decollata.

E gli occhi? Hai davvero fatto un intervento chirurgico o usi le lenti a contatto?

Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino.

Dunque le insinuazioni di Selvaggia Lucarelli e di altre persone sono infondate…

Certo, non capisco perché Selvaggia mi abbia attaccato in quel modo. Io sono lì per ballare e a volte non riesco a concentrarmi sui passi di danza perché vengo attaccato per le mie cose personali.

Ti ha dato fastidio anche che Selvaggia abbia tirato in ballo Francesco Monte? Siete davvero amici?

Non mi ha dato fastidio ma io e lui non siamo amici. Ho scattato con lui una campagna pubblicitaria, siamo semplici conoscenti.

Invece si parla di un’amicizia tra te e Andrea Damante, altro popolare volto di Uomini e Donne…

Siamo stati amici, ora non lo siamo più. Dopo di lui ho perso il valore dell’amicizia. Oggi non abbiamo più alcun tipo di rapporto.

Tornando a Ballando con le Stelle come ti stai trovando con Veera Kinnunen?

Benissimo, Veera si sta rivelando una sorella per me, mi sprona sempre a dare il meglio. Mi sta vicino in questi giorni di polemica. Ho scelto di fare Ballando con le Stelle perché è un programma pulito e Milly Carlucci una persona perbene. Per questa trasmissione ho rinunciato ai casting dell’Isola dei Famosi.

Ci sono altri concorrenti di Ballando con le Stelle con cui ti stai trovando bene?

Sì, con Cesare Bocci e Gessica Notaro. Spero che tra di loro ci sia il vincitore di Ballando con le Stelle. Ma credo abbia molte chance pure Francisco Porcella.

Sei fidanzato?

No, non ho tempo in questo momento. Penso solo a ballare.