Aida Yespica ha un nuovo fidanzato: è il suo commercialista Matteo

Chi è il nuovo fidanzato di Aida Yespica? Matteo, il suo commercialista

Nuovo fidanzato per Aida Yespica. La showgirl venezuelana è stata beccata dal settimanale Chi ai Caraibi, in compagnia di un nuovo compagno. Questa volta non si tratta di una gossip infondato: ci sono le foto che testimoniano il nuovo interesse amoroso dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ma chi è il nuovo amore di Aida? Si tratta di Matteo, il suo commercialista. L’uomo ha cominciato nell’ultimo periodo a corteggiare la sud americana e, dopo una resistenza iniziale, Aida ha ceduto alla sua corte. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, la Yespica ha però precisato che con Matteo non è ancora un grande amore: i due si stanno conoscendo piano piano e solo il tempo potrà dire come evolverà il loro rapporto.

Dopo il Grande Fratello Vip Aida ha un nuovo amore

Aida Yespica si è concessa con il suo commercialista una fuga al caldo, ai Caraibi, per scappare dall’inverno di queste settimane. I paparazzi di Chi hanno beccato la coppia in spiaggia, mentre prende il sole sul lettino o si gode una romantica passeggiata sul bagnasciuga. Sarà vero amore? “È troppo presto per parlare di amore” ha puntualizzato la modella, che per il momento ha una sola priorità: il figlio Aron. Il bambino – che oggi ha 9 anni – vive con il padre Matteo Ferrari a Miami ma dal prossimo settembre dovrebbe ritornare in Italia.

Aida Yespica è tornata a vivere in Italia

Dopo gli ultimi anni trascorsi tra Miami e Los Angeles, Aida Yespica ha deciso di far rientro nel nostro paese. Più precisamente a Milano, dove ha acquistato una casa. Grazie alla partecipazione al Grande Fratello, Aida si è rimessa in carreggiata e non è intenzionata a lasciare più il mondo dello spettacolo.