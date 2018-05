Aida Yespica parla del Grande Fratello di Barbara d’Urso: “È molto diverso da quello che ho fatto io”

Il Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso continua a dividere il pubblico. Dopo Maurizio Costanzo, a dire la sua è Aida Yespica. La showgirl venezuelana è reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip e conosce bene il meccanismo del reality show di Canale 5. Aida non ha però apprezzato alcune dinamiche dell’edizione Nip e in particolare il modo in cui sono state attaccate le donne all’interno della Casa di Cinecittà. “Questa edizione del Grande Fratello è molto diversa da quello che ho fatto io. La cosa che più mi è dispiaciuta è che abbiano attaccato le donne. Io ho fatto un reality in cui mi sono aperta, ho raccontato il mio passato, e vedere le donne attaccate in questo modo non è accettabile“, ha detto la sud americana al settimanale Vero. Ma nell’ultima intervista rilasciata al giornale, Aida ha parlato pure del nuovo amore, quello per Matteo.

Aida Yespica felice con il nuovo fidanzato: è il suo commercialista Matteo

Archiviata la tormentata storia d’amore con l’imprenditore Geppy e il flirt con Jeremias Rodriguez, Aida Yespica ha ora ritrovato la serenità accanto al suo commercialista Matteo. I due fanno coppia fissa da qualche mese e già si sono concessi delle romantiche vacanze al mare. “È un periodo sentimentalmente molto felice grazie al mio fidanzato, che è un vero gentiluomo. Ogni giorno mi riempe di coccole, di attenzioni e di fiori. Questa cosa è stupenda, perché Matteo non si ricorda di me soltanto nelle ricorrenze, ma tutti i giorni”, ha confidato Aida.

Aida Yespica innamorata ma avverte: “Non voglio più dipendere da un uomo”

Anche se innamorata del suo Matteo, Aida Yespica vuole diventare a tutti gli effetti una donna indipendente. “Sto cercando di concentrarmi sul mio lavoro. Non voglio più dipendere da un uomo perché prima o poi te lo fa pesare“, ha puntualizzato l’ex gieffina.